Unkel (ots) – Am Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse bei

einem 71-jährigen Kunden des Lidl-Marktes in Unkel. Im Anschluss kam es zu einer

unberechtigten Geldabhebung an einem Geldautomaten in Unkel. Hinweise an die

Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

