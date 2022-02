Kadenbach (ots) – Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Montabaur wurde

am 31.01.22, gegen 19:00 Uhr, in der Hauptstraße in Kadenbach ein verdächtiger

Pkw festgestellt und im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte

sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der 24jährige Fahrzeugführer

vermutlich unter Drogeneinwirkung stand. Zudem zeigte der Mann einen

französischen Führerschein vor, welcher augenscheinlich gefälscht war. Gegen den

Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen

und die Weiterfahrt wurde untersagt.