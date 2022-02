Linz am Rhein (ots) – Im verlaufe des zurückliegenden Wochenendes beschädigten

unbekannte Täter Türen und Verkleidungen in der Toilettenanlage am Linzer

Parkhaus. Nach Angaben eines Bauhofmitarbeiters soll aus einem Abstellraum ein

Besen entwendet worden sein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz,

02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Quelle: news aktuell GmbH