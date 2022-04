Die Musikschule der Stadt Koblenz lädt Kinder, Jugendliche und Eltern herzlich ein zu einem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 7. Mai von 13.30 bis 17.00 Uhr. Mit einem bunten Programm informiert die Musikschule in ihrer Hauptstelle in der Hoevelstraße 6 über ihr breit gefächertes Angebot.

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stehen an diesem Tag die Türen der Klassenzimmer weit offen. Sie sind eingeladen, die verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Zupfinstrumente sowie Tasten- und Perkussionsinstrumente auszuprobieren. Das gilt auch für die Gesangsausbildung im Bereich Klassik, Rock-, Pop und Jazz. Die Fachlehrer beraten individuell und helfen bei der Auswahl eines Instrumentes.

Im Konzertsaal präsentieren sich viele Instrumental- und Gesangsschüler und auch die großen und kleinen Ensembles der Musikschule. Hier bietet sich die Gelegenheit, weniger bekannte Instrumente wie die Veeh-Harfe kennenzulernen und vielleicht das Lieblingsinstrument oder eine Aufführung des Musiktheaters auf der Bühne zu erleben. Und das nicht mehr digital, sondern live!

Eltern mit Kindern im Vorschulalter erhalten in Schnupperstunden und kleinen Vorführungen einen Einblick in die altersgerecht konzipierten musikalischen Elementarkurse für Kleinkinder (ab 5 Monaten) und Kindergartenkinder (4-6 Jahre). Sie können in einer Probestunde mit Ihrem Kind direkt dabei sein und mitmachen.

Lassen Sie sich an diesem Tag im persönlichen Gespräch von den Lehrkräften, der Schulleitung und der Verwaltung beraten. Gemeinsam finden wir das richtige Instrument oder Angebot für Sie und Ihre Familie.

Dabei sollten Sie wissen: Die Musikschule bietet insbesondere Familien Unterstützung an, zum Beispiel durch besondere Gebührenermäßigungen bei der Anmeldung ab dem 2. Kind oder bei der Belegung mehrerer Fächer. Die zusätzliche Anmeldung zum Ensembleunterricht oder Theoriekurs sind für Schüler der Musikschule kostenfrei!