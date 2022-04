Nach dem großen Erfolg der ersten zwei Jahre geht die Ferienfreizeit der Stadtverwaltung Koblenz in die dritte Runde.

Wie schon in den letzten Jahren geht es in den drei Wochen darum, eine gute Zeit zu verbringen, neue Freunde zu gewinnen und Ausflüge zu machen, die nicht unbedingt auf der Tagesordnung von jeder Familie stehen. So sind zum Beispiel Besuche im Freizeitpark Klotten oder im Kletterpark Sayn geplant. Daneben steht allen Teilnehmenden eine große Turnhalle zur Verfügung, in der sie ihrer Freude an Bewegung freien Lauf lassen können. So war es in den letzten Jahren ein Highlight für die Kinder, selbst einen Bewegungsparcours unter Anleitung von pädagogischen Fachkräften zu entwerfen, zu errichten und zu bespielen.

Kreativ wird es beim Bastelmarathon. Dafür werden in einem großen Raum mehrere Stationen aufgebaut, an denen man basteln, malen und sich auf vielfältige Art künstlerisch ausprobieren kann.

Alle Kinder von 8 bis 12 Jahren sind in den letzten drei Ferienwochen vom 15.08.22 bis zum 02.09.22 recht herzlich eingeladen.

Wir hoffen, Eure Neugier ist geweckt und wir sehen uns im Sommer.

Die Sommerfreizeit findet Mo. – Do. von 10:00 – 16:00 Uhr und Fr. bis 14:00 Uhr statt. Berufstätige können ihr Kind bereits für die Betreuung ab 07:45 Uhr anmelden. In der Zeit von 08:00 – 10:00 Uhr findet für die Kinder ein offener Start mit gemeinsamen Frühstück statt. Die Ferienfreizeit ist in den Räumlichkeiten des Jugend- und Bürgerzentrums auf der Karthause sowie der Realschule Plus Karthause geplant. Bei gutem Wetter sind zudem Aktivitäten im Stadtteil Karthause angedacht.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Koblenz: www.koblenz.de

Für weitere Fragen bezüglich der Sommerfreizeit stehen wir unter der Telefonnummer 0261/129-6677 (werktags von 08:00 – 17:00 Uhr) zur Verfügung. Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular ab dem 16.05.2022 per Email an: sommerfreizeit@stadt.koblenz.de (maximal Belegung pro Woche: 50 Kinder).

Bitte bedenken Sie eventuell, dass die Ferienfreizeit nur mit bestimmten Hygieneregeln, in Kleingruppen und einer vorrausgegangenen Lockerung der Corona Abwehrmaßnahmen umsetzbar ist und wir die Teilnehmerzahl anhand dessen limitieren müssen. Wir können zudem derzeit noch keine verbindliche Aussage treffen, ob die Sommerfreizeit aus benannten Gründen stattfinden darf.

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 50 € pro Woche (inklusive warmem Mittagessen).