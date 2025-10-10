Stadtführungen der Tourist-Info in der zweiten Oktoberhälfte

Goldener Herbst oder Regen, Wind und Kälte – im Oktober ist alles möglich. Was dagegen bereits feststeht, ist das Führungsprogramm der Neuwieder Tourist-Information (TI). Ende Oktober laden gleich drei spannende Führungen Einheimische und Gäste dazu ein, die Neuwieder Innenstadt zu entdecken.

Das Herrnhuter Viertel ist eines der schönsten Quartiere in der Neuwieder Innenstadt. Geprägt durch die Herrnhuter Brüdergemeinde weisen die Straßenzüge noch heute ein bemerkenswert einheitliches Gesamtbild auf. Ab 14 Uhr erkundet eine Gruppe der TI am Sonntag, 19. Oktober, rund anderthalb Stunden lang die Straßen des Herrnhuter Karrees. Start- und Endpunkt ist die Herrnhuter Kirche, deren Katakomben ebenfalls besichtigt werden.

Eine Woche später, am Sonntag, 26. Oktober, steht das jüdische Leben in Neuwied im Mittelpunkt. Interessierte können sich um 14 Uhr auf die „Spuren jüdischen Lebens“ in der Deichstadt begeben. Sie erfahren, wie sich die Gemeinde in der Deichstadt über Jahrhunderte entwickeln hat – sichtbar etwa am Synagogenmahnmal oder den zahlreichen Stolpersteinen.

Am gleichen Tag steht außerdem ein Innenstadtrundgang der besonderen Art auf dem Plan – dieser richtet sich explizit an junge Neuwiederinnen und Neuwieder. Die Kinderführung startet um 14 Uhr vor dem Schloss und erkundet mit Schärjer, Deich und Co. alle Sehenswürdigkeiten und Denkmäler in der Innenstadt. Fragen der Geschichtsfans sind ausdrücklich erwünscht.

Für alle Führungen der Neuwieder TI gilt für gewöhnlich: Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Für Fragen und Anmeldungen steht die TI telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten in der Marktstraße 59 zur Verfügung.

Zum Bild: Gleich drei Führungen durch Neuwied stehen Ende Oktober an – eine davon führt durch das Herrnhuter Karree.

(Foto: Zimpfer Photography)