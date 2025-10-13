Jetzt bewerben für 2026!

Lahnstein. Viele neugierige Gesichter und spannende Gespräche: Bei der Ausbildungsmesse in der Stadthalle Lahnstein am 09. Oktober war auch die Stadtverwaltung mit einem eigenen Stand vertreten und informierte zahlreiche Jugendliche, wie vielfältig eine Karriere im öffentlichen Dienst sein kann.

Vorgestellt wurden die Berufe (m/w/d) Erzieher, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Stadtinspektor, Veranstaltungskaufleute, Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungswirt. Die Jugendlichen konnten sich direkt vor Ort ein Bild davon machen, wie vielfältig und zukunftssicher eine Ausbildung im öffentlichen Dienst ist und welche Perspektiven sich danach eröffnen. Sie nutzten die Gelegenheit, konkrete Fragen zu den Berufsbildern, Bewerbungsabläufen und Karrieremöglichkeiten zu stellen und erste Kontakte zu knüpfen.

„Wir wollen zeigen, dass der öffentliche Dienst weit mehr ist als Akten und Amtsstuben – hier kann man wirklich etwas bewegen“, so das städtische Team. „Wer also Lust auf Verantwortung und einen sicheren Arbeitsplatz mit Zukunft hat, ist bei uns genau richtig!“

Bis Ende Oktober laufen noch die Ausschreibungen für den Ausbildungsstart 2026. Interessierte können sich über die offenen Stellen informieren und sich unter www.lahnstein.de/karriere direkt online bewerben.

Bildunterzeile

Direkter Draht zur Zukunft: Am Stand der Stadt Lahnstein standen Ausbildungsmöglichkeiten und persönliche Beratung im Mittelpunkt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)