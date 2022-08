Ein Straßenmusik-Event steht für Samstag, 27. August, auf dem Programm der Aktion „Neuwied blüht auf“. Passend zum „creole sommer“, der vom 26. bis 28. August in den Goethe-Anlagen über die Bühne geht und für internationales Flair in der City sorgt. An den schönsten Standorten der Innenstadt erklingen von 11 bis 16 Uhr dann Instrumente und Stimmen von Straßenmusikerinnen und

-musikern. Sie garantieren eine große Bandbreite an Stilen.

Musikerinnen und Musiker, die Interesse haben, an diesem Tag in der Deichstadt aufzutreten – gleich, ob solo oder in einer mehrköpfigen Besetzung – können sich bis zum 21. August mit Angabe der Kontaktdaten, der Musikrichtung, den Instrumenten und der Personenanzahl an das Amt für Stadtmarketing, E-Mail stadtmarketing@neuwied.de, oder direkt an Fabienne Mies, Tel. 02631 802 279, wenden. „Wir wollen so vielen die Chance geben, vorhandenes Können in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Stadtmarketing-Mitarbeiterin Mies. Das Amt gibt an, dass bei den Auftritten Verstärker nicht erlaubt sind und der zugewiesene Platz eingehalten werden muss. Erlaubt ist indes das „Hut-herumgehen-lassen“.