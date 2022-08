Neuwied (ots) – Am heutigen 17.08.22 kam es im Bereich Mittelweg / Heilsberger Straße / Meerpfad / Meerheck / Im Tardis zu einer kurzen Verfolgungsfahrt. Der Fahrzeugführer eines dunkelblauen Mercedes C-Klasse-Coupe, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, versuchte sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei überholte er auf dem Mittelweg in Fahrtrichtung Neuwied einen LKW, das Fahrzeug wurde letztlich in der Straße “Im Tardis” festgestellt. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich Betäubungsmitteln. Derzeit steht noch nicht fest, ob durch das Fahrverhalten des Flüchtenden möglicherweise unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und / oder Fußgänger gefährdet worden sind. Zeugen, die jegliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631/878-0 zu melden.