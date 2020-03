Straßenbauarbeiten in „Chlodwigstraße“ zwischen Schützenstraße und Frankenstraße

In der Zeit vom 17.03.2020 bis 01.04.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Chlodwigstraße zwischen der Schützen- und der Frankenstraße erneuert.

Am Dienstag, 17.März erfolgt zunächst die Baustelleneinrichtung und die Vorbereitung für die Fräsarbeiten. Am Mittwoch, 18.03.2020 wird dann die vorhandene Deckschicht etwa 4 cm stark abgefräst. In der Zeit vom 19. bis 30.03.2020 werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss erfolgt dann am Dienstag, 31.03.2020 der Einbau der neuen Deckschicht. Die Freigabe des Abschnitts ist für den 01.04.2020 vorgesehen. Die Baustelle verlegt sich dann in die Frankenstraße. Dort wird das gleiche Prozedere bis zum 22.04. durchgeführt. Dazu erfolgt noch eine gesonderte Mitteilung.

Während der Bauarbeiten wird die Straße voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Anlieger können bis auf den Tag der Fräsarbeiten und des Deckschichteinbaus nach Absprache mit dem Baustellenpersonal ihre Grundstücke anfahren.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.03.2020