Brückenbauarbeiten an der B9 – Vollsperrung Richtung Innenstadt schon heute Abend/Nacht

Die vom 10. bis ursprünglich 19.03.2020 geplanten Instandsetzungsarbeiten auf der Stadtdurchfahrt B9 (Römerstraße – Höhe Hauptbahnhof), werden durch eine gute Zusammenarbeit von allen Beteiligten schon am 16.03.2020 in den Abendstunden fertiggestellt.

Dies hat zur Folge, dass die geplante Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Innenstadt nicht in der Nacht vom 13. zum 14.03.2020 stattfindet, sondern vorgezogen wird auf heute Abend/Nacht in der Zeit von 19:30 Uhr bis 05.30 Uhr. Für diesen Zeitraum wird eine Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr eingerichtet.

Im Rahmen der Folgearbeiten wird es von Freitag auf Samstag, ebenfalls von 19:30 Uhr bis 05.30 Uhr, eine einspurige Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Innenstadt geben.

Das Tiefbauamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.03.2020