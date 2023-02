Montag, 06. März im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum

Lahnstein. Am Montag, 06. März kommen Sir Oliver Mally und Peter Schneider zum Stormy Monday ins Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ): Zwei akustische Gitarren, eine Mundharmonika und die Stimme von Oliver Mally sind alles, was die beiden Bluesfachmänner brauchen, um ihr Publikum in den Bann zu ziehen und zu begeistern. Manchmal wird es so leise, dass man eine Stecknadel fallen hört und dann wieder toben Mally und Schneider auf ihren akustischen sechssaitigen Bluesmaschinen, dass es die Zuhörer fast von den Hockern reißt.

Mally ist ein genialer Geschichtenerzähler, der in seinen Songs mit warmer sonorer Stimme den Zuhörer in seine wilde Blueswelt entführt und sich raffiniert an der Gitarre begleitet.

Was Peter Schneider wie beiläufig von den Gitarrensaiten pflückt, ist ein besonderer Genuss. Ob er nur ein paar fast minimalistische Schnörkel zu Mallys Songs beisteuert, per Bottleneck ganze Arien voller fein abgestimmter Glissandi erklingen lässt oder rasende Fingerfertigkeit aufblitzt: In jedem Ton ist die Klasse des Münchner Gitarristen zu hören, die er sich in den Bands von Ike Turner, Willy Michl, Westernhagen, Söllner und seiner Band The Stimulators erworben hat.

Dies ist eine Kooperationsveranstaltung der Lahnsteiner Musikszene e.V. und des Jugendkulturzentrums.

Alle Infos auf einen Blick:

Montag, 06. März 2023

Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr

Infos und Karten: jukz@lahnstein.de oder 02621 914-601/-602, Wilhelmstraße 59.