Den Stadtteil besser kennenlernen, sich vor Ort aus erster Hand informieren und vor allem ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben – das ist Ziel der „OB-vor-Ort“-Tour von Oberbürgermeister David Langner. Mit Rübenach besuchte der Oberbürgermeister (OB) nun den sechsten Stadtteil auf seiner Tour.

Vor dem offenen Bürgertermin nutzte David Langner die Gelegenheit, um verschiedene Vereine, Einrichtungen und Institutionen im Stadtteil zu besuchen. Begleitet wurde er dabei von Ortsvorsteher Thomas Roos, der zu Beginn des Termins eine Zusammenfassung über aktuelle Projekte und Planungen im Stadtteil gab. Die Themen Lärmschutz, Entwicklung der alten, brachliegenden Bahntrasse, Angebote und Räume für Jugendliche sowie altersgerechtes Wohnen in Rübenach waren einige der Themen, die auch bei der Bürgersprechstunde am Abend angesprochen wurden.

Unter anderem besuchte der OB auch die Grundschule, die seit einigen Monaten mit David Janser einen neuen Schulleiter hat. Nach Corona sei ihm besonders wichtig, die Schulgemeinschaft stärker zu fördern, unterstrich der Schulleiter. „Darauf liegt aktuell unser Hauptaugenmerk.“ Bei der Kita „Im Zauberland“ traf OB Langner die Kita-Leiterin Elisabeth Schmitz und ihre Kolleginnen. Aktuell ist in dem gleichen Gebäude in der Lambertstraße die Ortsverwaltung untergebracht. Diese soll bald umziehen, da die Räume dringend von der Kita benötigt werden. Der Umzug sei für April geplant.

Beim Tennisplatz stellten Mitglieder des Vorstandes des Fußballvereins (FV) Rheingold Rübenach dem OB ihre Pläne zur Errichtung eines Wohnprojekts am Ortseingang vor. Hierzu wurde bereits durch den FV die Lebensraum GmbH gegründet. Mit der Firma Lidl ist auch ein Nahversorger an der Planung beteiligt, der Interesse an einer Niederlassung hat und das Quartiersprojekt begleitet. „Durch unser Konzept würde Rübenach um ein ganz wichtiges Angebot ergänzt. Insbesondere wollen wir Wohnangebote für verschiedene Generationen schaffen, sodass Menschen auch im hohen Alter ihren Heimatort nicht verlassen müssen und hier in Rübenach bleiben können“, erklärte Michael Fröhlich vom Vorstand des FVs. OB Langner lobte den Einsatz des Vereins: „Diese Initiative ist großartig und das Engagement des Fußballvereins geht weit über den Sport hinaus. Hier soll ein echter Mehrwert für Rübenach und die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden. Gerne begleiten wir als Stadt das Projekt weiter!“

Beim abschließenden Austausch nutzten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, OB Langner ihre Anliegen mitzuteilen. „Ich danke allen Beteiligten, die sich heute Zeit genommen haben und uns Ihre Vorschläge, Ideen und auch ihre Kritik mitgegeben haben, die ich gerne mit in die Verwaltung nehme.“

Fotos: Bei OB-vor-Ort in Rübenach besuchte OB David Langner verschiedene Einrichtungen und Institutionen des Stadtteils, unter anderem die Grundschule, die Kita und den Fußballverein.