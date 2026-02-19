Konzert am 02. März 2026 im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Am 02. März 2026 steht der nächste Stormy Monday ganz im Zeichen des Blues, denn die Blues Bändinos laden zu einem Abend voller musikalischer Leidenschaft ein.

Die Band ist neu formiert, doch ihre Mitglieder sind alte Bekannte in der Bluesszene. Franzi Krobb (Gesang), Paul Reichert (Bass), Thomas Werwatz (Cajon), Ingolf Hellwig (Gitarre), Winnie Görg (Hammondorgel) und Thomas Wölflinger (Gitarre) vereinen ihre langjährige Erfahrung zu einem energiegeladenen und zugleich gefühlvollen Programm.

Die Blues Bändinos interpretieren die Klassiker der großen Meister mit eigenem Charakter. Dabei bleiben sie authentisch, spielen elektrisch und doch mit Cajon, was dem Sound eine besondere, erdige Note verleiht.

Für alle, die Blues nicht nur hören, sondern spüren wollen, ist dieser Abend Pflicht.

Alle Infos auf einen Blick: Montag, 02. März 2026, Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein, Tel.: 02621 914601, jukz@lahnstein.de.

Karten gibt es für 9,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz 3 und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 12,00 Euro an der Abendkasse.

Bildunterzeilen

Ein Abend voller Blues mit den Blues Bändinos (Foto: Blues Bändinos)