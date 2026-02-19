Finden Sie am 19. November 2026 Ihren neuen Job beim Karrieretag Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle. Fach- und Führungskräfte, Schüler, Absolventen oder Quereinsteiger– auf dem Karrieretag findet jeder tolle Jobangebote.

Zudem erwartet die Messebesucher von 10 bis 17 Uhr ein kostenfreies Programm rund um Job, Jobsuche, Bewerbung und Karriere:

• CV- und Bewerbungsmappen-Check durch Profis.

• Karrierecoachings durch erfahrene Spezialisten.

• Zahlreiche Vorträge rund um die Themen Bewerbung, Job und Karriere.

• Top-Speaker:innen zu Gast mit themenbezogenen Vorträgen und Workshops.