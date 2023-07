Kreisverwaltung Neuwied begrüßt 14 neue Nachwuchskräfte – Erstmals auch Duales Studium „Soziale Arbeit“

Kreis Neuwied. Sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, flexible Zeiten, bürgernahe Arbeit und ein großes Team an jungen Leuten, die sich untereinander helfen und austauschen: Wer sich für eine Ausbildung bei der Neuwieder Kreisverwaltung entscheidet, darf sich auf viele Vorzüge freuen. Das hat sich unter den Jugendlichen offenbar herumgesprochen. Denn auch in diesem Jahr konnten wieder alle Ausbildungsstellen erfolgreich besetzt werden. „Man hört ja aus vielen Branchen, dass sie große Probleme haben. Wir können das Gott sei Dank bislang nicht bestätigen und finden noch genug Bewerber“, zeigt sich Nesrin Uslu als verantwortliche Ausbildungsleiterin der KV zufrieden. Sie freute sich, dass viele der neuen Azubis erzählten, dass sie sich aufgrund von positiven Erfahrungsberichten aus dem Freundes- und Familienkreis für die Kreisverwaltung entschieden haben.

Und so konnte Landrat Achim Hallerbach jetzt wieder 14 vielversprechenden Nachwuchskräften im Kreishaus einen guten Start ins Berufsleben wünschen. Unter ihnen sind sieben Anwärter für das dritte Einstiegsamt („gehobener Dienst“), die als „Beamte auf Widerruf“ ein Duales Studium absolvieren. Das heißt, dass sie die Theorie an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen lernen und den praktischen Einsatz in unterschiedlichen Abteilungen der KV absolvieren. Hinzu kommen vier junge Menschen, die eine Lehre als Verwaltungsfachangestellte beginnen und ein Jahrespraktikant. Erstmals nehmen darüber hinaus zwei neue Kolleginnen ein Duales Studium im Bereich „Soziale Arbeit“ auf.

Landrat Achim Hallerbach hieß die neuen Kollegen im Namen der Mitarbeiter herzlich willkommen. „Nehmen sie die Chance wahr, von den kompetenten Kollegen in den verschiedenen Fachabteilungen zu lernen“, appellierte er: „Dann können Sie ihre Stärken entwickeln und ihnen stehen für ihre berufliche Zukunft viele Türen offen.“ Der Landrat fügte an, dass auch zuletzt wieder alle Führungspositionen mit Mitarbeitern aus dem eigenen Hause besetzt worden sind. „Sie können bei uns Karriere machen“, unterstrich er.

Ähnlich gratulierte die Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth den jungen Leuten, dass sie sich „für einen tollen und krisensicheren Job entschieden“ haben. „Sie arbeiten bei uns mit und für die Bürger“, machte sie deutlich.

Folgende Nachwuchskräfte beginnen ihren neuen Lebensabschnitt bei der Kreisverwaltung Neuwied: Lena Beck, Philip Binder, Lena Kaballo, Lina Sawatzky, Nisha Schneider, Luca Wunderlich und Simon Jakobs (Duales Studium zum 3. Einstiegsamt), Titus Bock, Lara Marie Klöckner, Michelle Schneider und Esther Wiebe (Verwaltungsfachangestellte), Sarah Milde und Hannah Stopperich (Soziale Arbeit) sowie Jahrespraktikant Quentin Peukert.

Bildunterschrift: Landrat Achim Hallerbach, Ausbildungsleiterin Nesrin Uslu und die Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth begrüßten die 14 neuen Kollegen und wünschten ihnen einen guten Start bei der Kreisverwaltung. Foto: KV Neuwied / Ulf Steffenfauseweh