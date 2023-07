Noch wenige Plätze: Viele KiJub-Angebote bereits ausgebucht

Die großen Ferien rücken in greifbare Nähe – besonders für Schulkinder eine Zeit der Vorfreude. Glücklich darf sich schätzen, wer einen Platz in den Sommerferienfreizeiten des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJub) bekommen hat. Dessen Leiter Jürgen Gügel berichtet: „Nahezu alle Freizeiten und Ferienaktionen sind restlos ausgebucht, teilweise haben wir lange Wartelisten. Das ist ein schönes Kompliment an unsere Angebote, aber auch eine Handlungsaufforderung“, sagt Gügel. Auf die hohe Nachfrage reagiert die Stadt mit einem noch größeren Angebot fürs kommende Jahr. Die Planungen laufen bereits.

Insgesamt beobachtet das KiJub ein sehr großes Interesse an Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Freizeiten in den Ferien seien nahezu immer bis auf den letzten Platz gebucht, berichtet Sylvia Doherr, die unter kijub@neuwied.de die Buchungsanfragen entgegennimmt. Auch in den Pfingstferien verbrachten zahlreiche Kinder und Jugendliche abwechslungsreiche Tage in städtischen Freizeiten.

Sommerferien im Big House mit Kunst und Musik, Action und Pyjamaparty

In diesem Jahr gibt es nur noch für die Angebote im städtischen Jugendzentrum Big House einige freie Plätze. In der ersten Sommerferienwoche lernen Jugendliche spielerisch, ausdrucksstarke Fotografien mit dem Smartphone zu erstellen. Der Fotoworkshop von Montag, 24. Juli, bis Mittwoch, 26. Juli, jeweils von 9 bis 16 Uhr, vermittelt außerdem Wissenswertes zu Urheberrecht, Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Musikalisch geht es im Big House zu am Dienstag, 1. August, von 15.30 bis 20 Uhr. Beim kostenfreien Studioworkshop werden Beats gebaut, Songs oder eigene Raps aufgenommen und geschnitten.

Freie Plätze gibt es außerdem noch beim Jugendkreativcamp: Vom 7. bis 11. August zwischen 10 und 17 Uhr können sich 12- bis 17-Jährige „nach allen Regeln der Kunst“ kreativ ausleben. Tanz, Kunst und Musikdarbietungen werden am Ende der Freizeit im Big House präsentiert. Für die Teilnahme am Jugendkreativcamp wird inklusive Verpflegung ein Eigenanteil von 55 Euro erhoben.

Auch dieses Jahr stehen einige Ausflüge auf dem Sommerprogramm des Jugendzentrums. Am Donnerstag, 1. August, können Kinder und Jugendliche für 5 Euro nach Koblenz in den Trampolinpark Salto fahren. Am Donnerstag, 5. August, geht es ebenfalls für 5 Euro in den Kölner Zoo und am Dienstag, 29. August, erkunden Abenteuerlustige das Phantasialand in Brühl – Kostenpunkt: 15 Euro. Die An- und Abfahrt organisiert jeweils das Big House, es entstehen hierfür keine zusätzlichen Kosten.

Zum Ferienfinale dürfen die Kids und Teenager eine Pyjamaparty im Big House feiern. Nach dem offenen Treff, der auch in den Ferien dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr stattfindet, wird gemeinsam gegessen, im Anschluss laufen Filme bis zur Abendruhe. Mitzubringen ist nur ein Schlafsack, denn auch das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen wird vom Big House-Team organisiert.

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Ferienangeboten im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4, telefonisch unter 02631 802-732 und per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de. Anmeldebögen gibt es auch ausgedruckt im Big House.

Zu den Bildern:

Die Detektei Aaha war in der ersten Woche der Pfingstferien im Jugendzentrum Big House im Einsatz, um einen schweren Diamantenraub aufzuklären. Die 30 pfiffigen Spürnasen der Innenstadt konnten den Fall durch gekonntes Kombinieren und herausragende Teamarbeit lösen und hatten sich damit ihren Detektivausweis allemal verdient. Die Freizeit war ein gemeinsames Angebot von AWO und KiJub Neuwied. Foto: Stadt Neuwied/Stephan Amstad