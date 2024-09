Neustadt/Wied (ots) – Am 25.09.2024 wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 19.00 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, zwischen der Anschlussstelle (AS) Neustadt/Wied und der AS Bad Honnef/Linz in Kenntnis gesetzt. Hier sei ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hätte sich überschlagen und sei schließlich im Böschungsbereich zum Liegen gekommen. Der Fahrzeugführer sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund der Meldung wurde umgehend über die ILS in Montabaur die FFW sowie ein RTW mit Notarzt angefordert. Bei Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens konnte die Meldung bestätigt werden, wobei sich der Fahrzeugführer bereits selbstständig aus seinem PKW befreien konnte. Zudem wurde ein weiterer PKW, stark beschädigt, auf der Fahrbahn stehend angetroffen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte dann ermittelt werden, dass ein 67-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes-Benz, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen und Aquaplaning die Kontrolle über seinen PKW verlor, ins Schleudern geriet und schließlich auf dem Dach liegend, rechts der Fahrbahn im Grünbereich, zum Liegen kam. Der 67-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhausm eingeliefert. Fast zeitgleich ereignete sich an nahzu gleicher Stelle ein weiterer Verkehrsunfall. Hierbei war der 34-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz, ebenfalls infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen und Aquaplaning ins Schleudern geraten und mit der Mittelschutzplanke kollidiert.

Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen und kam schließlich stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei beiden Unfällen kam es zu einem nicht unerheblichen Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Zudem kam es, zwecks Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge, zu leichten Verkehrsbehinderungen und einer kurzzeitigen Fahrbahnsperrung. Im Einsatz befanden sich neben dem DRK aus Asbach mit RTW und NEF, noch die Feuerwehr Neustadt/Wied sowie zwei Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Montabaur.

