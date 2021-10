Einigen Passanten ist es vielleicht aufgefallen: Neben der Vollzugsbeamtin Jessica Sauer (links im Bild) mit dem Wappen des Koblenzer Ordnungsamtes ging Evelyne Inglin-Leuenberger, eine Mitarbeiterin der Stadtpolizei Zürich. Die ebenfalls blaue Uniform zeigte den Aufdruck Polizei und die Kappe ist mit „Polizei Assistenz“ bestickt.

Die Aufgabengebiete der beiden Ordnungshüterinnen sind ähnlich, wobei die Eidgenossin auch den fließenden Verkehr regeln darf, nachdem sie die Ampeln abgeschaltet hat. Inglin-Leuenberger ist derzeit bei der Polizei in Betzdorf und für einen Tag in Koblenz. Neben verschiedenen Einblicken in verschiedenen Abteilungen des Ordnungsamtes gehört auch ein Streifengang mit dem Vollzugsdienst zu ihrem Tagesprogramm. Die Arbeit der rheinland-pfälzischen Ordnungshüter ist für die Zürcherin sehr interessant und sie hofft, dass sie ihre deutschen Kollegen auch einmal in ihrer Stadt begrüßen kann.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz

Foto: Pressestelle Stadt Koblenz