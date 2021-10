An der Mittelstreifenüberfahrt innerhalb der Baustelle auf der B 9 am Langemarckplatz in Fahrtrichtung Innenstadt wurden Ausbrüche im Fahrbahnbelag festgestellt, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Diese Fahrbahnschäden werden am Freitag, 8.10.2021 ausgebessert. Hierzu muss der linke Fahrstreifen im Baustellenbereich im Zeitraum von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr gesperrt werden.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz