Second-Hand-Schätze im Park am Deutschen Eck

Koblenz, 23. Juli 2026

Am Samstag, 12. September 2026, verwandelt sich der Bereich hinter dem Deutschen Eck von 8 bis 17 Uhr erneut in ein Paradies für Trödelfans: Der städtische Flohmarkt Koblenz geht in die nächste Runde, mit mehr als 500 Standplätzen für private und gewerbliche Anbieter*innen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Wer dabei sein möchte, sollte schnell buchen, denn die Plätze sind oft binnen weniger Stunden ausverkauft.



Kinderflohmarkt für kleine Trödelfans

Parallel dazu findet auf dem Wasserspielplatz hinter dem Deutschen Eck der Flöhchenmarkt statt: 100 Standplätze sind exklusiv für Kinder bis einschließlich 13 Jahre reserviert, die dort selbst aussortierte Schätze „von Kindern für Kinder“ verkaufen.



Vorverkauf und Gebühren

Der Vorverkauf für beide Märkte startet am Samstag, 1. August 2026, um 12 Uhr – online unter www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt sowie an den Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Ein 3-Meter-Stand kostet 36 Euro für private und 90 Euro für gewerbliche Standbetreiber*innen, ein Platz auf dem Flöhchenmarkt (1,5 x 1,5 Meter) 18 Euro.

Bitte beachten Sie: Mit der 5. Änderungssatzung der Marktsatzung der Stadt Koblenz (Stadtratsbeschluss vom 8. Januar 2026) wurden die Standgebühren für den städtischen Flohmarkt angepasst.

Ob Vintage-Mode, Sammlerstücke oder Kinderspielzeug: Der städtische Flohmarkt Koblenz verspricht auch 2026 Entdeckungen für Groß und Klein.



Auf einen Blick

Termin Flohmarkt: Samstag, 12. September 2026, 8:00-17:00 Uhr

Ort: Hinter dem Deutschen Eck

Start Online-Buchung Standplätze: Samstag, 01. August 2026, 12:00 Uhr,

ausschließlich über www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt und in Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.

Kosten Standplatz: privat 36,00 €, gewerblich 90,00 € (3 Meter-Stand)



Termin Flöhchenmarkt: Samstag, 12. September 2026, 10:00-15:00 Uhr

Ort: Wasserspielplatz am Deutschen Eck

Start Online-Buchung Standplätze: 01. August 2026, 12:00 Uhr,

ausschließlich über www.visit-koblenz.de/events/flohmarkt und in Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.

Kosten Standplatz: 18,00€ (1,5 x 1,5 Meter-Stand)