Der Stadtrat der Stadt Koblenz hat in seiner Sitzung am 25. Juni die Ahsenmacher GmbH & Co. KG als zukünftigen Pächter für das Weindorf ausgewählt. Das Unternehmen konnte sich im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens mit einem überzeugenden Konzept durchsetzen, das den traditionsreichen Charakter des Weindorfs bewahrt und zugleich moderne Akzente setzt.

„Mit der Entscheidung für den neuen Pächter sind wir sehr zufrieden. Das ausgewählte Konzept überzeugte insbesondere durch die gelungene Verbindung von regionaler Identität, zeitgemäßer Gastronomie und einem attraktiven Nutzungskonzept für die Gäste aus nah und fern“, betont Oberbürgermeister David Langner.

Bei der Bewertung der eingereichten Konzepte wurden neben gastronomischen und konzeptionellen Aspekten auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die für die Umsetzung der jeweiligen Konzepte erforderlichen baulichen Maßnahmen berücksichtigt. Das Angebot der Ahsenmacher GmbH & Co. KG setzte sich in der Gesamtbewertung gegen weitere Mitbewerber durch.

Das Weindorf Koblenz ist seit dem 1. Januar 2026 geschlossen. Hintergrund sind die bevorstehenden umfassenden Sanierungsmaßnahmen an dem denkmalgeschützten Gebäude. Um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Weindorfs zu stellen, hat die Stadt Koblenz vor dem Hintergrund der anstehenden Sanierung und des auslaufenden Pachtvertrags ein Interessenbekundungsverfahren zur zukünftigen Verpachtung des Weindorfs durchgeführt. Seit August 2025 wurde das Auswahlverfahren unter Federführung der Koblenz-Touristik gemeinsam mit dem Zentralen Gebäudemanagement (ZGM) und den Stadtwerken Koblenz als Projektsteuerer durchgeführt.

„Wir freuen uns über das Vertrauen der Stadt Koblenz und die Möglichkeit, die Zukunft des Weindorfs aktiv mitzugestalten. Unser Ziel ist es, die Geschichte und Atmosphäre dieses für Koblenz besonderen Ortes zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Das Weindorf soll ein lebendiger Treffpunkt für Koblenzerinnen und Koblenzer, Gäste aus der Region sowie Besucherinnen und Besucher aus aller Welt werden“, erklärt Johannes Ahsenmacher, Geschäftsführer der Ahsenmacher GmbH & Co. KG.

Die bauliche Sanierung des Weindorfs wird durch das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Koblenz betreut. Das ZGM bereitet derzeit auf Basis des beschlossenen Konzepts die europaweite Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen vor. Ziel ist es, die umfangreichen Maßnahmen vor der Bundesgartenschau 2029 umzusetzen. Die geplante Wiedereröffnung vor der BUGA stellt angesichts des Umfangs der Sanierungsmaßnahmen jedoch ein ambitioniertes Ziel dar.

Die Stadt Koblenz wird über den weiteren Fortschritt des Projekts regelmäßig informieren.

Bildunterzeilen:

Gruppenfoto_Pächter:

Josef Heinen (von links, Zentrales Gebäudemanagement Stadt Koblenz), Claus Hoffmann (Koblenz Touristik), Johannes Ahsenmacher (Geschäftsführer der Ahsenmacher GmbH & Co. KG), Oberbürgermeister David Langner und Lars Hörnig (Geschäftsführer Stadtwerke Koblenz) besiegeln die zukünftige Zusammenarbeit am Weindorf Koblenz. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Weindorf_Front:

Das Weindorf in Koblenz soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Weindorf_Innen:

Das Weindorf in Koblenz soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf