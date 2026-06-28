Die Prepaid-Tarife von EDEKA smart funken im 5G-Netz der Telekom, rechnen alle vier Wochen ohne Vertragsbindung ab und lassen sich komplett über eine App verwalten. Besonders beliebt ist der Einsteigertarif kombi M 5G für 9,95 Euro pro vier Wochen, der laut Anbieter aktuell 25 GB statt 15 GB Datenvolumen sowie eine Flat für Minuten und SMS in alle deutschen Netze enthält. Der folgende Überblick zeigt dir, welche Tarife sich für dich lohnen und worauf du beim Wechsel achten solltest.

Was EDEKA smart von klassischen Prepaid-Anbietern unterscheidet

EDEKA smart ist die Mobilfunkmarke der bekannten Lebensmittelkette und nutzt das Telekom-Netz – inklusive 5G, sofern Tarif und Gerät 5G unterstützen. Abgerechnet wird in einem Zeitraum von vier Wochen, nicht im klassischen Monatsmodell. Du zahlst also jeweils für 28 Tage und bleibst flexibel, weil sich die Buchung automatisch verlängert, solange Guthaben vorhanden ist. Eine lange Vertragsbindung gibt es bei Prepaid nicht.

Zur Grundausstattung der kombi-Tarife gehören laut Anbieter eine kostenlose Rufnummernmitnahme, zubuchbare Datenoptionen, der Zugriff auf über 12.000 WLAN-Hotspots, eine eSIM-Option für moderne Smartphones sowie ein Treueprogramm samt jährlichem Geburtstagsbonus. Verwaltet wird alles über die beste Prepaid Tarife von EDEKA smartApp: Guthaben aufladen, Datenvolumen kontrollieren, Optionen buchen oder Tarif wechseln – alles ohne Hotline-Warteschleife.

Die wichtigsten 4-Wochen-Tarife im Überblick

Das Herzstück des Portfolios sind die sogenannten kombi-Tarife in den Größen M, L, XL und MAX, jeweils mit 5G. Sie kombinieren ein festes Datenvolumen mit einer Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze. Wenn du wenig telefonierst oder nur sporadisch surfst, kannst du alternativ den Tarif „talk“ wählen, der ohne Inklusivvolumen auskommt und nach Verbrauch abrechnet.

kombi M 5G: der populäre Einstieg

Der kombi M 5G ist der meistbeworbene Einstiegstarif. Laut Anbieter sind hier aktuell statt der regulären 15 GB sogar 25 GB Datenvolumen mit 5G-Highspeed enthalten, dazu eine Flat für Minuten und SMS in alle deutschen Netze. Der Preis liegt bei 9,95 Euro pro vier Wochen. Bei Aktivierung der Karte gibt es zusätzlich 10 Euro Startguthaben, das mit dem Grundpreis verrechnet wird. Wenn du als Vielsurfer in einer Familie unterwegs bist oder als Pendler im ICE oder Regionalzug streamst, ist das ein attraktives Angebot für dich.

kombi L, XL und MAX: mehr Volumen für intensive Nutzung

Wenn du regelmäßig Videostreaming, Cloud-Gaming oder Tethering nutzt, solltest du einen Blick auf die größeren Stufen werfen. kombi L 5G, kombi XL 5G und kombi MAX 5G kommen mit unbegrenztem Datenvolumen und behalten die Flat bei. Die konkreten Datenpakete und Preise der größeren Tarife können je nach Aktion variieren – ein Blick in die offizielle Preisliste oder direkt auf die Tarifseite lohnt sich daher vor jeder Buchung.

talk: Prepaid für Wenig-Telefonierer

Der Tarif talk verzichtet bewusst auf eine Flatrate. Laut Preisliste kostet jede Gesprächsminute und jede SMS ins deutsche Festnetz oder in andere deutsche Mobilfunknetze 9 Cent. Für die Datennutzung ist eine DayFlat voreingestellt, die 1,49 Euro pro 24 Stunden kostet und 50 MB mit LTE Max enthält; danach wird gedrosselt. Damit eignet sich talk vor allem für Zweitkarten, Notfallhandys, das erste Smartphone für Kinder oder für dich, wenn du dein Handy fast ausschließlich für Anrufe und Kurznachrichten nutzt.

Jahrespaket Premium 5G: planbare Kosten für ein ganzes Jahr

Wenn du nicht alle vier Wochen an die Verlängerung denken möchtest, kannst du zum Jahrespaket Premium 5G greifen. Hier wird das Tarifguthaben für zwölf Monate im Voraus bezahlt. Nach einem Update von simdealz.de vom 23. März 2026 soll die jährliche Grundgebühr auf 79,95 Euro sinken, statt zuvor 94,95 Euro. Achtung: Der einmalige Kartenpreis bleibt laut dieser Quelle bei 94,95 Euro – die günstigere Gebühr gilt erst ab der ersten Verlängerung. Wenn du pendelst, studierst oder dein Handy nur gelegentlich nutzt, kannst du so deine Mobilfunkkosten auf einen festen Jahresbetrag reduzieren.

Für wen lohnen sich die Prepaid-Tarife besonders?

Prepaid ist längst nicht mehr nur etwas für Jugendliche oder Wenignutzer. Drei Zielgruppen profitieren besonders:

Familien mit Kindern: Du kannst das Guthaben kontrollieren und Kostenfallen vermeiden. Tarife wie talk eignen sich als erstes Handy mit klarer Kostenbremse.

Du kannst das Guthaben kontrollieren und Kostenfallen vermeiden. Tarife wie talk eignen sich als erstes Handy mit klarer Kostenbremse. Preisbewusste Vielsurfer: Mit aktuell 25 GB für 9,95 Euro deckt der kombi M 5G deinen Alltagsbedarf für Musik, Messenger, Navigation und gelegentliches Streaming komfortabel ab.

Pendler und Reisende: Wenn du viel unterwegs bist, profitierst du vom Telekom-Netz und kannst Datenvolumen flexibel zubuchen.

EDEKA smart Prepaid: Nachhaltig im Telekom-Netz mit WWF-Unterstützung

EDEKA smart positioniert sich nicht nur über den Preis, sondern auch über das Thema Nachhaltigkeit: Der Anbieter setzt nach eigenen Angaben auf Ökostrom und unterstützt Umweltprojekte gemeinsam mit dem WWF. Für viele Kunden ist das ein zusätzliches Argument, gerade wenn ohnehin ein Tarifwechsel ansteht. Hinzu kommt der Service: Aufladen funktioniert direkt im EDEKA-Markt, online oder über die App, und auch Tarifwechsel sind ohne Wartezeiten möglich.

Worauf du vor dem Wechsel achten solltest

Bevor du eine neue SIM bestellst, lohnt sich ein nüchterner Blick auf deinen eigenen Verbrauch. Prüfe in den Einstellungen deines Smartphones, wie viel Datenvolumen du im Monat wirklich nutzt. Bedenke außerdem, dass der Abrechnungszeitraum bei EDEKA smart vier Wochen umfasst – aufs Jahr gerechnet gibt es also 13 statt 12 Buchungen. Wenn du eine bestehende Nummer mitnehmen willst, solltest du die Rufnummernmitnahme frühzeitig beantragen, idealerweise bevor dein alter Vertrag endet. Für 5G brauchst du außerdem ein kompatibles Endgerät; mit älteren Smartphones funkst du weiterhin nur im LTE-Netz.

Unterm Strich bieten dir die Prepaid-Tarife von EDEKA smart eine solide Kombination aus Netzqualität, Flexibilität und kalkulierbarem Preis. Vor allem der kombi M 5G mit aktuell 25 GB und das Jahrespaket Premium 5G sind interessante Optionen, wenn du deinen Mobilfunk ohne lange Bindung optimieren willst.