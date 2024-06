Oberbürgermeister David Langner und Ralph Emmerich, Radverkehrs-Mitarbeiter der Stadtverwaltung Koblenz, gaben heute zusammen mit radbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern das „Startklingeln“ für das STADTRADELN und das Schulradeln in Koblenz. Der beliebte dreiwöchige Wettbewerb ist mittlerweile eine feste Größe im Koblenzer Event-Kalender und feiert mit der 5. Teilnahme in Folge ein kleines Jubiläum.

Bis einschließlich 07. Juli sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, möglichst viele Alltags- und Freizeitwege klimafreundlich mit dem Rad statt mit dem Auto zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, für Koblenz und für die Mobilitätswende zu sammeln.

Mitmachen ist nach wie vor möglich. Zielgruppe sind alle Personen, die in Koblenz wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch)Schule besuchen. Sie können sich ganz einfach bis zum Ende des Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/koblenz anmelden und ihre in und außerhalb von Koblenz gefahrenen Radkilometer noch bis eine Woche nach Ende der Kampagne eintragen.

Insbesondere die neu gewählten Ratsmitglieder sind zur Teilnahme aufgerufen, um ein Verständnis für die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer*innen zu entwickeln. Sie sind die Entscheidungsträger*innen, wenn es um die Radinfrastruktur und damit um praktischen Klimaschutz vor Ort geht.

Auch in diesem Jahr wird wieder die fahrradaktivste Schule gesucht. Im Mittelpunkt des Schulradeln-Wettbewerbs steht die Förderung der eigenständigen Mobilität von Kindern und Jugendlichen. Hier sind Eltern und Lehrer gefragt, als Vorbilder – Stichwort „Elterntaxi“ – einen positiven Einfluss zu nehmen. Am besten gelang dies im vergangenen Jahr dem Gymnasium auf dem Asterstein. Team-Leaderin Anna Grüterich gab den errungenen Wanderpokal nach eigener Aussage „nur vorübergehend“ frei und strebt mit Ihrem Team die Titelverteidigung an.

Die Verlosung der hochwertigen Preise im Gesamtwert von 9.000 € findet im Rahmen der Klimaanpassungswoche am 13. Juli 2024 um 11:00 Uhr auf dem Jesuitenplatz statt. An der Ziehung nehmen alle aktiven Radlerinnen und Radler teil, die im dreiwöchigen Aktionszeitraum mindestens 100 Kilometer erradelt und im Kilometerbuch eingetragen oder über die STADTRADELN-App getracked haben.

TIPP: Mit der STADTRADELN-App die Radinfrastruktur vor der Haustür verbessern

Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmende die geradelten Strecken bequem via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Einen weiteren Vorteil bietet die App: Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis, vollkommen anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und geben Koblenz Auskunft über verkehrsplanerisch wichtige Fragen.

Alle Infos unter www.koblenz.de/stadtradeln

Das Foto (Stadt Koblenz/Timea Laux) zeigt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, OB Langner und Ralph Emmerich.