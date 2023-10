Das Foyer des Gymnasiums auf dem Asterstein war bis auf den letzten Platz besetzt. Über 600 begeisterte Schüler:innen, Lehrer:innen und Gäste verfolgten eine unterhaltsame Siegerehrung anlässlich des diesjährigen Schulradelns.

Mit deutlichem Vorsprung hat das Team des Gymnasiums auf dem Asterstein den Wettbewerb eindrucksvoll für sich entschieden und freute sich riesig über den von Oberbürgermeister David Langner ausgelobten Wanderpokal.

Beachtliche 35.510 km legten die 208 Teilnehmenden im dreiwöchigen Aktionszeitraum mit dem Fahrrad zurück und erhielten dieses Jahr mit diesem neuen Rekord folgerichtig den Titel „fahrradaktivste Schule“ in Koblenz. Die IGS Koblenz musste sich in diesem Jahr, trotz deutlicher Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr, mit 20.442 km geschlagen geben und belegte einen hervorragenden zweiten Platz. Dritter wurde das Max-von-Laue-Gymnasium mit 10.861 km.

Teamsprecher Niko Straßburg moderierte die Ehrung und vermittelte dem Publikum in Kurzinterviews der aktivsten Schüler:innen einen Eindruck, wie das tolle Ergebnis zu Stande kam. Ganz besonders hob er die überdurchschnittliche Leistung der Klasse 8 a hervor, die mit über 6.000 km den größten Anteil am Gesamterfolg der Schule hatte. Allen voran Kjell Schmidt, der nicht zu bremsen war und 1.038 km in drei Wochen radelte. Ein großes Lob ging auch an die Schülerinnen und Schüler der sogenannten Augst-Region, die täglich den 11 km langen und hügeligen Schulweg gemeinsam ab Neuhäusel über den Standortübungsplatz Schmidtenhöhe mit den Rädern zurücklegten. Eine Sondergenehmigung des Standortältesten machte es möglich.

Erfreulich, dass die erstplatzierten drei Schulen mit 400 aktiv Radelnden ca. ein Fünftel aller Teilnehmenden des Stadtradelns ausmachten und zusammen ca. 66.000 Kilometer erradelten. „Das sind eineinhalb Mal um die Erde und zeigt doch, dass Radfahren bei Jugendlichen voll im Trend liegt“, so Niko Straßburg.

Mit der Übergabe des Wanderpokales durch den Radverkehrsbeauftragten Tobias Weiß-Bollin an Teamcaptain Anna Grüterich und Schulleiter Bastian Staudt bestätigte er diese Entwicklung: „Es ist schön, so viele radbegeisterte junge Menschen anzutreffen. Diesen Trend werden wir auch zukünftig unterstützen und weiterhin intensiv am Ausbau der Radinfrastruktur in Koblenz arbeiten.“ versprach Weiß-Bollin.

Nicht nur über Pokal und Urkunde durften sich die Astersteiner:innen freuen. Uwe Hüser, Vorsitzender des Vereins Klimaschutz in Koblenz e.V. übergab einen symbolischen Scheck in Höhe von 900 € zur Verwendung für ein ökologisches Schulprojekt. Schulleiter Staudt bedankte sich herzlich und verkündete, dass der Betrag voraussichtlich für die Pflege der nahegelegenen Streuobstwiese eingesetzt wird.

Für gute Stimmung während der Siegerehrung sorgten die Schulband und der Oberstufenchor mit Unterstützung der Lehrerband. Highlights waren sicherlich die Auftritte von Mika Schumacher zusammen mit Felix Schloemer sowie Solistin Paula Klein, die mit ihrer Gesangsperformance tosenden Beifall beim Publikum auslösten.

Foto (Sandra Schulz-Utermöhl): Schulgemeinschaft des Gymnasiums auf dem Asterstein mit Gästen nach der Schulradeln-Siegerehrung