Die Grillwiese wird für den Winter geschlossen. Im Laufe dieser Woche bauen Mitarbeiter des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen die beweglichen Teile der fest installierten Grilltische ab. Roste, Ascheboxen, Handfeger und Müllcontainer werden bis zum Frühjahr eingelagert. Sie werden zum Start der neuen Grillsaison im Frühjahr 2024 wieder aufgestellt. Der Saisonbeginn richtet sich danach, wann es warm genug wird. Vorläufig weiter genutzt werden können hingegen die beiden Eco-Toiletten, die seit vergangenem Herbst an der Grillwiese und in der Nähe des Spielplatzes stehen. Sie werden nur bei starkem Hochwasser abtransportiert.

Ein positives Fazit für die vergangene Saison zieht das Quartiersmanagement Stadtgrün Koblenz-Lützel. 2021 hatte der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen gemeinsam mit dem Quartiersmanagement und der Arbeitsgemeinschaft Saubere Grillwiese ein neues Konzept umgesetzt. Zudem waren Hinweisschilder mit Regeln für die Grillwiese aufgestellt worden. „Dank der guten Kommunikation und Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren konnten wir Herausforderungen schnell bewältigen und so für einen reibungslosen Ablauf der Grillsaison sorgen“, sagt der Quartiersmanager Stadtgrün Lützel, Jan Buchbender. Einige wenige Besucher, die im Bereich des Spielplatzes oder direkt auf der Wiese gegrillt haben, wurden mit freundlichem Hinweis auf ihr Fehlverhalten angesprochen und waren fast immer einsichtig. Dabei halfen dem Quartiermanagement und die Arbeitsgemeinschaft Saubere Grillwiese Karten mit einem QR-Code, der auf eine mehrsprachige Internetseite verlinkt, die auf die geltenden Regeln hinweist.

Auch die zum Teil chaotische Verkehrs- und Parksituation konnte mit dem Einbau zweier Reihen Poller auf dem Schartwiesenweg, am Anfang Grillwiese und sowie am Parkplatz auf Höhe des Spielplatzes, entschärft werden. „Dies sorgt jetzt für erhöhte die Verkehrssicherheit auf dem hochfrequentierten Fahrradweg“, freut sich Buchbender.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Grillwiese am inzwischen gesperrten Schartwiesenweg in Lützel geht in die Winterpause. Wiedereröffnet wird im kommenden Frühjahr abhängig vom Wetter.