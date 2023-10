Die Digitalisierung der ÖPNV-Infrastruktur in Koblenz kommt mit großen Schritten voran. Deutlich sichtbar wird das am zentralen Busbahnhof am Hauptbahnhof. Hier hat die koveb alle Bussteige mit sogenannten „DFI-Anzeigern“ ausgestattet, modernen LED-Displays, die Fahrgäste mit Echtzeitdaten und aktuellen Verkehrsinformationen versorgen. Der Testbetrieb der neuen DFI-Anlage ist erfolgreich abgeschlossen. „Der Koblenzer Hauptbahnhof spielt jetzt in der ersten Liga bei der ÖPNV-Infrastruktur“, freut sich Oberbürgermeister David Langner. „Der Ausbau geht in der gesamten Stadt nun zügig weiter, insgesamt sind bis Ende 2024 130 DFI-Anzeiger an 65 Haltestellen vorgesehen.“

Die Abkürzung DFI steht für dynamische Fahrgastinformation – dynamisch deshalb, weil die Anzeiger im Unterschied zum klassischen Fahrplan größtmögliche Aktualität bieten. Die angezeigten Fahrtzeiten werden direkt aus den Bussen übertragen. So lässt sich auf die Minute genau ablesen, welche Linie wann fährt, ob der Bus Verspätung hat, wann die nächste Verbindung kommt. Auch kurzfristige Verkehrsereignisse, z.B. der Ausfall einer Verbindung, können auf dem DFI-Anzeiger abgebildet werden. Das erhöht die Informationsqualität enorm.

„Der Hauptbahnhof ist erst der Auftakt“, betont koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz, „aber ein Auftakt mit großer Wirkung, weil wir hier einen der drei zentralen Koblenzer Verkehrsknotenpunkte zukunftstauglich gemacht haben.“ Die Displays an den Bussteigen entsprechen neuesten technischen Standards und können weit mehr als die Vorgänger-Modelle, die 2001 installiert wurden und zuletzt nicht mehr funktionstüchtig waren.

• Angezeigt werden nicht nur die Daten der koveb, sondern auch die Abfahrtszeiten anderer Verkehrsunternehmen, die über die Datendrehscheibe der Verkehrsverbünde VRM/VRS bereitgestellt werden.

• Am Mast der DFI-Anzeiger befindet sich ein sogenannter „TTS-Taster“ („Text to Speech“). Auf Knopfdruck können sich sehbeeinträchtigte Fahrgäste die im Anzeiger enthaltenen Informationen ansagen lassen – ein weiterer wichtiger Baustein im Zuge des barrierefreien Haltestellenausbaus durch die koveb, der im Stadtbild zunehmend sichtbar wird.

• Wichtige Hinweise und aktuelle Warnmeldungen können auf den Displays als Textlaufband eingeblendet werden, um eine rasche Kommunikation außerplanmäßiger Vorkommnisse sicherzustellen.

• Im Notfall können Informationen auch mittels Audio-Durchsage direkt über die Leitstelle der koveb angesagt werden. Diese Funktion ist insbesondere auch für die Koblenzer Polizei, Feuerwehr und den Katastrophenschutz interessant.

Gefördert wird das Projekt mit 1,29 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“. Vom Land kommen weitere Mittel in Höhe von 584.115 Euro, die das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) im Rahmen der „Echtzeitinitiative im ÖPNV Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung stellt.

Bereits 2018/19 hatte die koveb die Förderung des DFI-Ausbaus beantragt und im Juni 2022 zwei Anlagen am Brüderkrankenhaus und im Gewerbepark Metternich in Betrieb genommen. Aber die weltweite Lieferkrise in der Halbleiter- und Chip-Industrie hat auch Koblenz getroffen und das Projekt um ein Jahr verzögert – aber die Zeit wurde gut genutzt: „Dank der Erfahrungen, die wir in dieser Zeit mit dem System sammeln konnten, hat die Umstellung des gesamten Hauptbahnhofs so reibungslos funktioniert“, so Betriebsleiter Bernd Reeb. „Wir haben die unfreiwillige Wartezeit gut genutzt, so dass es jetzt andernorts schneller gehen kann. Insgesamt kommen wir mit der Haltestelleninfrastruktur deutlich sichtbar voran.“ Neben dem Aufbau des neuen DFI-Systems arbeitet die koveb am barrierefreien Haltestellenausbau im Stadtgebiet und installiert an vielen Stellen neue Wartehallen im neuen Design.

Zahlen und Fakten:

• DFI = Dynamische Fahrgast Information

• Ausbau 2022-2024

• 65 Haltestellen, 130 Anzeiger

• Hauptbahnhof: 12 Anzeiger an den Bussteigen, 1 große Anzeigesäule auf dem Bahnhofsvorplatz

• Förderung:

o Bundesministerium für Digitales und Verkehr: 1,29 Mio. Euro

o Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP: 584.115 Euro

• System: EEO Oltmann, Berlin

• Daten: IVU.realtime und Datendrehscheibe VRM/VRS