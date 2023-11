Am Montag, 11. Dezember 2023, ist es soweit: Ein winterlicher Bilderbuchklassiker steht beim nächsten Bilderbuchkino der Stadtbücherei Boppard zum Bopparder Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Die Stadtbücherei lädt Kinder von drei bis sechs Jahren zu „Es klopft bei Wanja in der Nacht” um 15.30 Uhr in die Stadthalle, Kleiner Saal, ein.

Das Bilderbuch handelt von einer kalten Winternacht, in der ein frierender Hase um Zuflucht bittet. Wenig später folgen ihm ein Fuchs und dann noch ein Bär. Die Tiere versprechen Wanja, untereinander Frieden zu halten. Wanja denkt nach dem Aufwachen zuerst, er habe das alles nur geträumt. Bis er die Spuren im Schnee vor seiner Hütte sieht … Was Not, Hilfsbereitschaft, Toleranz und friedvolles Miteinander bedeuten, vermittelt dieser zeitlose Bilderbuchklassiker von Tilde Michels und Reinhard Michl auf berührende Weise.

Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung (bei der Stadtbücherei) wird gebeten, da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist.

Die Stadtbücherei Boppard, Untere Fraubachstraße 8, ist telefonisch unter 06742/103-11 und per E-Mail unter stadtbuecherei@boppard.de erreichbar.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtbuecherei-boppard.de und vor Ort in der Stadtbücherei zu den Öffnungszeiten: montags und freitags jeweils von 10 bis 14 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.