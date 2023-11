Die FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz begrüßen die Entscheidung des Koordinierungsrates Deutschlandticket, ein vergünstigtes Deutschlandticket für Studenten ab dem Sommersemester 2024 anzubieten. „Diese Maßnahme, die den Ticketpreis von 49 Euro auf 29,40 Euro reduziert, ist ein bedeutender Schritt zur Verbesserung der Bildungsteilhabe und Mobilität junger Menschen in unserem Bundesland und darüber hinaus“, so der Generalsekretär der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz Christian Zöpfchen.

In dem Zusammenhang unterstreicht Daniel Klingelmeier, der Kreisvorsitzende der FREIEN WÄHLER Trier-Stadt, die Bedeutung dieser Entwicklung: „Gerade in einer Universitätsstadt wie Trier wird dieses Vorhaben sehr positiv aufgenommen. Allerdings müssen hier ebenso Auszubildende berücksichtigt werden, die offensichtlich von Bund und Ländern vergessen wurden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollten Auszubildende ebenso wie Studenten gleichermaßen von solchen Vergünstigungen profitieren.“

„Daher fordern wir, dass ein Deutschlandticket auch für Auszubildende eingeführt wird. Dies ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Frage der Wertschätzung. Die duale Ausbildung in unserem Land, die international hoch angesehen ist, verdient die gleiche Förderung und Anerkennung wie der akademische Bildungsweg“, so Zöpfchen.

Die aktuellen Zahlen der Bertelsmann Stiftung zeigen einen Rückgang sowohl in Zahl der Auszubildenden als auch der Studienanfänger. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, beide Bildungswege gleichwertig zu unterstützen. Ein Deutschlandticket für Auszubildende würde nicht nur die finanzielle Belastung verringern, sondern auch ihre Mobilität und damit ihre beruflichen Chancen erheblich verbessern.

Unser Ziel als FREIE WÄHLER ist es, allen jungen Menschen in Deutschland die bestmöglichen Voraussetzungen für ihren Bildungs- und Berufsweg zu bieten. Indem wir Studenten und Auszubildende gleichermaßen unterstützen, tragen wir dazu bei, dass niemand beim Übergang von der Schule in den Beruf „verloren geht“. Wir setzen uns dafür ein, dass alle jungen Menschen in Deutschland gemessen an ihren Fähigkeiten ihre beruflichen und persönlichen Ziele erreichen können.