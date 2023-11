Koblenz, den 28. November 2023 – Die Koblenz-Stadtmarketing GmbH gibt bekannt, dass der bis zum 31. Januar 2024 bestehende, befristete Vertrag der derzeitigen Citymanagerin und Geschäftsführerin, Miriam Schuff, ausläuft. Derzeit laufen die Vorbereitungen, um eine zügige Neubesetzung der Position sicherzustellen.

Miriam Schuff übernahm die Position der Citymanagerin und Geschäftsführerin am 1. Februar 2022 und trug in dieser Zeit maßgeblich zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt Koblenz bei. Ihre Verantwortungsbereiche umfassten die Vermittlung dieser Qualitäten an die Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb der Stadt.

Die Koblenz-Stadtmarketing GmbH unter der Leitung von Miriam Schuff zeichnete sich durch die erfolgreiche Durchführung und Organisation verschiedener Veranstaltungen und Projekte aus. Bekannte Formate wie der SchängelMarkt, FrühlingsZauber und das kürzlich stattgefundene Late-Night-Shopping trugen dazu bei, die Einkaufsquartiere in Koblenz überregional bekannt zu machen.

Die Koblenz-Stadtmarketing GmbH und ihre Gesellschafter sind nun in intensiven Gesprächen, um die Position der Citymanagerin und Geschäftsführerin zeitnah neu zu besetzen. Die Suche nach einer qualifizierten Nachfolge für Miriam Schuff steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen.

Über die Koblenz-Stadtmarketing GmbH: Die Koblenz-Stadtmarketing GmbH ist eine Organisation, die sich die Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt Koblenz zur Aufgabe gemacht hat. Durch die Organisation von Veranstaltungen, Projekten und die Interessenvertretung für den Einzelhandel trägt die GmbH dazu bei, Koblenz als lebendige und vielfältige Stadt zu präsentieren. Ein Schwerpunkt ihrer Aufgaben ist die Interessenvertretung der verschiedenen Koblenzer Werbegemeinschaften gegenüber der Stadt Koblenz. Zudem fördert sie Initiativen zur Stärkung von Gewerbe, Gastronomie und Einzelhandel in der Stadt.