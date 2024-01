Am Samstag, 20. Januar schließt die Zentralbibliothek im Forum Confluentes bereits um 13 statt um 15 Uhr. Grund sind umfangreiche Arbeiten an der EDV der Stadtverwaltung Koblenz. Die Außenrückgabe für Medien im Forum Confluentes steht ab Samstag 13 Uhr bis einschließlich Sonntag nicht zur Verfügung. Es kann auch zu Ausfällen im Online-Katalog und den Digitalen Angeboten in dieser Zeit kommen.