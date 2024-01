Für Mittwoch, 31. Januar, ab 18.30 Uhr lädt die Stadtverwaltung Koblenz zur Bürgerinformation über die Neugestaltung der Südallee ein. Das Tiefbauamt sowie der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen werden in der Aula des Max-von-Laue-Gymnasiums, Südallee 1, den detaillierten Ablauf der Baumaßnahme vorstellen sowie auf die Thematik der Beitragszahlungen eingehen. Im Anschluss an die Präsentationen ist ein Austausch geplant. Zudem werden Fragen beantwortet, die bereits im Vorfeld an die E-Mail-Adresse gruenundfriedhof@stadt.koblenz.de geschickt werden können. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.