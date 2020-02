Stadtarchiv Lahnstein öffnet am 8. März zum Tag der Archive 2020

Lahnstein. Alle zwei Jahre öffnen bundesweit alle Kommunal- und Landesarchive sowie das Bundesarchiv zum „Tag der Archive“. Auch das Stadtarchiv Lahnstein nimmt daran teil und öffnet am 8. März 2020 seine Pforten für alle Interessierte.

Von Nieder- und Oberlahnstein sind Unterlagen vom 14. bis 21. Jahrhundert erhalten und einsehbar. Neben der Übernahme, Bewertung und Verzeichnung des übernommenen Registraturguts der Stadtverwaltung, das sich vornehmlich aus Akten, Amtsbüchern, Plänen und Karten zusammensetzt, wird die Überlieferungsbildung durch das Sammlungsgut ergänzt. Hierzu zählen schriftliche Nachlässe verstorbener Lahnsteiner Persönlichkeiten und ehemaliger Vereine sowie Zeitungen, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Plakate, Fotos und die sogenannte „graue Literatur“. Darunter versteht man Festschriften, Flugblätter, Veranstaltungsprogramme, aber auch wissenschaftliche Manuskripte und Schülerfacharbeiten mit lokalem Bezug. Auch viele noch bestehende Vereine haben bereits einen Großteil ihrer wichtigsten Unterlagen dem Stadtarchiv anvertraut, damit die Akten vor unüberlegter Entsorgung bei Vorstandswechseln geschützt sind.

Eine Dienstbibliothek mit Büchern und Fachzeitschriften zur Regionalgeschichte steht den Archivbenutzern zur Verfügung. Das Archiv erhält heute rund 350 Besuche im Jahr, rund 200 Anfragen weltweit, sowohl zur Heimat- und Regionalgeschichte, zu einzelnen Gebäuden und Straßen als auch vermehrt genealogischen Anfragen. Daneben betreibt das Stadtarchiv eine breite Öffentlichkeitsarbeit, die sich in der Presse und in Ausstellungen widerspiegelt.

Darüber hinaus hat das Stadtarchiv die Aufgabe, das Lahnsteiner Zeitgeschehen zu dokumentieren und bei der Aufarbeitung der Stadtgeschichte Hilfestellung zu leisten. Auch die Lahnsteiner Presse wird ausgewertet. Tageszeitungen sind mit Unterbrechungen seit 1849 vorhanden, bis 1964 auch verfilmt. Hierfür steht ein Lesegerät mit Drucker zur Verfügung.

Seit 2015 befindet sich das Stadtarchiv im Untergeschoss der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule. Hier lagert das übernommene Registraturgut, das nach der archivischen Bewertung verzeichnet wird und über Findmittel unter Beachtung des Datenschutzes einsehbar ist. Drei Magazinräume mit Rollregalanlagen für Akten, ein Kartenraum, ein Verzeichnungsraum und das Büro mit integriertem Benutzerbereich gehören zum Archiv. Davon kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen von Archivführungen mit Diplomarchivar Bernd Geil überzeugen. An ausgewählten Archivalien werden die verschiedenen Quellengattungen erläutert und Ansätze für eigene Forschungen vermittelt. Das Archiv am Standort „Kaiserplatz 1“ ist am Sonntag, den 8. März, von 13.00 bis 17.00 Uhr für Besucher geöffnet.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 18.02.2020