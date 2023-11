Identität mit der Heimat stärken

Lahnstein. Die Stadt Lahnstein präsentiert sich ab sofort in neuem Gewand: Oberbürgermeister Lennart Siefert stellte das neue Corporate Design (CD) vor.

Das Corporate Design einer Stadt bezieht sich auf deren visuelle Identität. Es umfasst die Gestaltung von Logos, Farbschemata, Schriftarten, Schildern und anderen Elementen, die das ästhetische Erscheinungsbild der Stadt prägen. Ziel des Corporate Designs ist es, ein einheitliches und wiedererkennbares Erscheinungsbild zu schaffen, das die Identität und Werte der Stadt widerspiegelt. Dies kann dazu beitragen, das Stadtbild zu verbessern, den Tourismus zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

„Ein starkes Corporate Design ist nicht nur ein visuelles Aushängeschild unserer Stadt, es symbolisiert auch unsere Identität, unsere Werte und unsere Vision für die Zukunft. Es ist ein Instrument, um unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Gäste und unsere Partner zu erreichen und zu inspirieren“, so Siefert in der Präsentation des neuen Auftritts.

Zum CD gehört ein neues Logo, das aus dem Stadtnamen Lahnstein, ergänzt durch den Zusatz „Stadt. Wald. Fluss“ besteht. Zentrales Bildelement ist die Burg Lahneck. Sie repräsentiert als Wahrzeichen das historische Erbe der Stadt Lahnstein. Umgeben von saftig grünen Wäldern, Wiesen und Hügeln steigt sie über der Lahn empor. Zu ihren Füßen Lahn und Rhein, die als Lebensadern der gesamten Region ihr Band ruhig an der Stadt Lahnstein vorbeiziehen und sich hier miteinander vereinen. Die Lahn als Namensgeber der Stadt verleiht der Bildmarke ihre zusätzliche Bedeutung. Als zusätzliches Design-Element dient die Silhouette der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Lahnstein.

Umgesetzt wurde das neue Corporate Design von der Agentur Inkperial in Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Stadt Lahnstein.

Begleitend zur Einführung des Corporate Designs wurde ein Imagefilm vorgestellt, der die unterschiedlichen Facetten von Lahnstein einfängt und die Vielfalt der Stadt hervorhebt.

Zusätzlich dazu wurde ein Messestand designt, der bei Außenpräsentationen zum Einsatz kommt. Dieser ist mit modernen Messetheken ausgestattet, hinzu kommen Rollups und Banner. Mit Merchandise-Artikeln im neuen CD wird die Identifikation der Bürger und Besucher mit Lahnstein gestärkt.

Das neue Corporate Design wird in den kommenden Monaten schrittweise in allen Bereichen der Stadt und der Verwaltung eingeführt. Indem das neue Erscheinungsbild der Stadt sukzessive eingeführt wird, kann die Verwaltung das Corporate Design kostenbewusst umstellen. Wem im Stadtgebiet noch alte Logos auffallen, der kann dies gerne an presse@lahnstein.de melden.

„Mit diesem Schritt stärken wir nicht nur das Erscheinungsbild unserer Stadt, sondern auch unsere Zusammengehörigkeit und unseren Stolz auf Lahnstein. Ich bin überzeugt, dass das neue Corporate Design einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung und das Leben in unserer Stadt haben werden“, schloss OB Siefert die Vorstellung.

Bildunterzeilen Bild 1: Das neue Logo der Stadt Lahnstein