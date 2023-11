Seit Donnerstagmorgen wehen sie nun im Koblenzer Wind: Die 16 Sky-Flags der deutsch-amerikanischen Künstlerin Yvonne Lee Schultz (YLS). Statt der 16 Landesflaggen, die normalerweise am Deutschen Eck im Wind flattern, sind nunmehr bis Montag auf Flaggen gedruckte Himmelsfotos aus allen 16 Bundesländern am Zusammenfluss von Rhein und Mosel zu sehen.

„Wir sind sehr froh, dass die Künstlerin Yvonne Lee Schultz mit diesem Ausstellungsprojekt vor einigen Tagen auf uns zugekommen ist. Wir haben am Deutschen Eck einen wunderbaren öffentlichen Ausstellungsraum, der sehr gut zu ihrem Kunstprojekt passt“, zeigte sich die Bildungs- und Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz sehr zufrieden mit der kurzfristigen Realisation. Das Kunstprojekt wird gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Koblenz im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!” und das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz.

Für die Entstehung des Werks „ONE SKY FLAGS – Horizonte der Freiheit, 16 Bundesländer – 16 Himmelsbilder“ hatte YLS, die Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Stiftung Berliner Mauer in der Vergangenheit bundesweit Menschen zur Beteiligung an dem partizipativen Kunstprojekt aufgerufen. Die Teilnehmenden sollten ein Foto von „ihrem“ Himmel einsenden und Statements zu Freiheit und Demokratie abgeben. Ausgewählt aus allen Einsendungen wurden 16 Horizonte aus jedem Bundesland, die nunmehr in den kommenden Tagen in Koblenz zu sehen sind. „Ich möchte ein Zeichen für die Gemeinschaft setzen und dazu anregen über Freiheit, Einheit und Demokratie nachzudenken“, nannte Yvonne Lee Schultz anlässlich der Flaggenhissung in Koblenz, die von der Feuerwehr Koblenz in luftiger Höhe vorgenommen wurde, eines ihrer Ziele hinter der Kunstinstallation. Dass ihre Wahl für die aktuelle Flaggenhissung dabei ausgerechnet auf Koblenz fiel, ist für die Berlinerin nur ein logischer Schritt.

„Koblenz und insbesondere das Deutsche Eck sind historische Orte mit einem Mahnmal, was an die Deutsche Einheit erinnert. Es hat den Sockel, der an die Einheit erinnert hat, auf dem nunmehr die Statue steht. Außerdem stehen dort drei Mauersteine, die an die Berliner Mauer erinnern und an die Hoffnung und Wünsche der Leute, die über diese Mauer blicken wollten und in den Himmel gesehen haben. Außerdem gibt es hier 16 Fahnenmasten, an denen die Flaggen der Bundesländer hängen. Diese auszutauschen gegen den Himmel über den Bundesländern war ein Wunsch von mir“, so die Künstlerin, deren Wunsch nun in Erfüllung geht.

„Wir hoffen sehr, dass sehr viele Besucherinnen und Besucher in den nächsten Tagen zum Deutschen Eck kommen und sich die Ausstellung ansehen“, sagt die Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz.

Mehr zu dem Projekt findet sich im Internet unter bit.ly/oneskyko

Bildunterzeile:

Hissung_Deutsches_Eck:

Statt Landesflaggen wehen nun bis Montag 16 Horizonte aus den 16 Bundesländern am Deutschen Eck. Die Feuerwehr Koblenz hat am Donnerstagmorgen unter den Augen des Kaisers das Werk “ONE SKY FLAGS – Horizonte der Freiheit, 16 Bundesländer – 16 Himmelsbilder” der Künstlerin Yvonne Lee-Schultz montiert. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf