Der Feldversuch am Schenkendorfplatz mit Abhängung der westlichen Schenkendorfstraße und der Frankenstraße ist nach Auffassung der Stadtverwaltung sehr positiv verlaufen. Die ersten Ergebnisse des Feldversuches und die weit überwiegenden positiven Reaktionen aus der Bevölkerung haben gezeigt, dass diese Maßnahme vor Ort sehr gut angekommen ist. Die deutliche Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in diesem Bereich konnte im Feldversuch durch einfache Mittel erreicht werden. Die gewonnene Platzfläche und eine Bespielung des Platzes durch verschiedene Akteure hat gezeigt, dass der Bedarf für einen deutlich attraktiveren Freiraum an diesem zentralen Platz im Stadtteil Süd hoch ist. Durch die Unterbrechung der Fahrbeziehungen von der Frankenstraße und der westlichen Schenkendorfstraße sowie der daran anschließenden Chlodwigstraße sind für den motorisierten Individualverkehr kleinere Umwegfahrten in Kauf zu nehmen. Deren Auswirkungen auf das Verkehrsnetz werden gerade untersucht, sind aber nach erster Sichtung durch die Stadtverwaltung verträglich im benachbarten Verkehrsnetz abbildbar.

„Der Feldversuch hat gezeigt, dass die Maßnahme für die Verkehrssicherheit vor Ort wichtig und richtig war. Nunmehr gilt es, die gewonnene Sicherheit und den gewonnenen Freiraum in einen dauerhaften Zustand mit attraktiver Platzgestaltung zu überführen!“, so Baudezernent Bert Flöck in einem ersten Zwischenfazit. Die Verwaltung prüft jetzt, welche rechtlichen Schritte zur Überführung in den Dauerzustand notwendig sein werden. Hierzu werden verschiedene Verkehrsdaten, die man während des Feldversuches gewonnen hat, noch überprüft und die hierfür angefertigten Gutachten ausgewertet.