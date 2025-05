Die Stadt Koblenz ist bekannt dafür, ihren Bildungsauftrag weit über das originäre Schulträgerverständnis hinaus zu begreifen. Daran soll sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Bei einem Pressegespräch stellten der Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider und Dr. Katja Wolf von der Regionalagentur Kommunales Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz – Saarland Zielsetzungen und Pläne für das gestartete Projekt „Bildungskommune“ in Koblenz vor.

Das Ziel: Bildungszugänge sollen einfacher, transparenter und moderner werden – für Menschen jeden Alters. Dabei setzt Koblenz auf eine weitere Vernetzung aller Bildungsakteure und digitale Lösungen. Unterstützt wird die Stadt von der Regionalagentur Kommunales Bildungsmanagement, die Kommunen seit Jahren beim Aufbau verlässlicher Bildungsstrukturen begleitet – kostenlos und in einem bundesweiten Netzwerk.

Koblenz ist bereits seit Jahren aktiv in der Förderung der hiesigen Bildungslandschaft, wie durch die erfolgreichen Programme „Bildung integriert“ und „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für neu Zugewanderte“ deutlich wurde. Aufbauend auf diesen Erfahrungen möchte die Stadt nun als „Bildungskommune“ ihre Bildungsinfrastruktur weiter optimieren. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern, darunter Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen und weitere relevante Akteure. Ein weiterer Baustein ist das „Kommunale Bildungsportal“, eine digitale Plattform, die zukünftig allen Koblenzer Bürgerinnen und Bürgern eine klare und übersichtliche Darstellung sämtlicher Bildungsangebote der Stadt bieten soll.

Im Rahmen von „Bildungskommune“ setzt Koblenz auf zwei thematische Schwerpunkte: „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ und „Kulturelle Bildung“. Beide Bereiche spielen aus Sicht der Stadt eine zentrale Rolle, um Koblenz zukunftsfähig zu gestalten. Die Förderung von nachhaltiger Bildung hilft den Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv an der Bewältigung globaler und lokaler Herausforderungen zu beteiligen, etwa durch die Vermittlung von Wissen und Praktiken zu Umwelt- und Klimafragen. Kulturelle Bildung fördert die kreative Entfaltung und stärkt den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Stadt. „Es geht um einen guten Mix aus Handwerkszeug und Kreativität“, erklärt Schneider.

In den kommenden Wochen und Monaten geht es primär darum, über das Programm in der Breite zu informieren und auf allen Seiten für eine Beteiligung zu motivieren. In diesem Sinne ist für den Frühsommer ein verwaltungsinterner Austausch geplant, der ergänzt um eine Onlinebefragung die Grundlage für eine Bildungskonferenz im Oktober bilden soll. Parallel ergibt sich hieraus eine umfassende Bestandsaufnahme der Bildungsangebote in den Schwerpunktbereichen, der bestehenden Strukturen, Netzwerke, Angebotsformate und Zielgruppen.

Die Regionalagentur begleitet das Bildungsbüro bei der Strategie- und Projektentwicklung, dem Ausbau von Netzwerk- und Steuerungsstrukturen durch Moderation und Prozessunterstützung. Neben der Prozessbegleitung umfasst das Dienstleistungsangebot Qualifizierungs- und Austauschformate, in denen Wissen und Erfahrung von Kommunen für Kommunen vermittelt werden. Die Agentur unterstützt 12 der 36 rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte dabei, aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich zu bearbeiten und eine nachhaltige Bildungssteuerung aufzubauen.

„Bildung ist ein fortwährender Prozess, der nicht nur in Schulen stattfindet. Wir wollen durch das Projekt ‚Bildungskommune‘ eine ganzheitliche Strategie entwickeln, die alle Bereiche des Lebens umfasst und den Weg für ein lebenslanges Lernen ebnet. Mit dem Projekt machen wir einen großen Schritt in Richtung moderne, vernetzte Bildung.“

Ingo Schneider. Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz

„Die Stadt Koblenz hat bereits eine weite Strecke zurückgelegt auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen, vernetzten Bildungslandschaft. Wir werden die Stadt und das Bildungsbüro weiter mit vollem Engagement bei diesem Vorhaben unterstützen.“

Katja Wolf, Leiterin der Regionalagentur Kommunales Bildungsmanagement

Bildunterzeile:

Der Koblenzer Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider (links) und Dr. Katja Wolf (rechts) von der Regionalagentur Kommunales Bildungsmanagement Rheinland-Pfalz – Saarland stellten die Ziele und Pläne für das gestartete Projekt „Bildungskommune“ in Koblenz vor. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf