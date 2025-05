Stadt Neuwied ehrt Sportler des Jahres 2024

Leistung, Engagement und sportlicher Einsatz standen zuletzt in Neuwied im Mittelpunkt: Im festlichen Rahmen hat die Stadt Neuwied ihre Sportler des Jahres 2024 ausgezeichnet. Zahlreiche Preisträger und Vereinsvertreter waren der Einladung ins Heimathaus gefolgt. Neben der Ehrung der erwachsenen Athleten und dem sportlichen Nachwuchs hat die Stadt auch den Ehrenpreis in der Kategorie Inklusion vergeben. Für die feierliche Stimmung sorgten der Comedy-Jongleur Joram Seewi, der Moderne Fanfarenzug Irlich und Sänger Ijaz Ali.

„Es ist immer wieder ein besonderer Moment, wenn wir uns versammeln, um herausragende sportliche Leistungen zu würdigen. Denn Sport ist mehr als nur ein Wettkampf. Sport ist eine Quelle des Zusammenhalts“, betont Oberbürgermeister Jan Einig in seiner Rede und dankte allen Unterstützern im privaten Umfeld der Sportler, aber besonders allen Trainern, Funktionären, Betreuern und am sportlichen Erfolg Beteiligten. Bürgermeister und Sportdezernent Peter Jung ergänzt: „Sport fördert Integration und Inklusion. Mit Vergabe des Ehrenpreises Inklusion setzt Neuwied ein wichtiges Zeichen für Gemeinschaft, unabhängig von Alter, sozialen und finanziellen Verhältnissen, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen oder auch ethnischer Herkunft.“

Bereits zum dritten Mal hat die Stadt Neuwied die erwachsenen und jungen Athleten zusammen geehrt. Auch Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinlandes (SBR), kam zur Sportlerehrung und freut sich über die gemeinsame Ehrungsveranstaltung: „Oft trainieren Kinder und Erwachsene zusammen. Tolle Idee, die Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam zu ehren.“

Neuwieds Sportler des Jahres 2024

Bei den Nachwuchssportlern gingen die Auszeichnungen für die Sportlerin und den Sportler des Jahres 2024 mit Emma Pretz und Oliver Bullert an zwei Schwimmer vom Neuwieder Schwimmverein 09. Pretz war 2024 Rheinland-Meisterin über 400 Meter Freistil und Rheinland-Pfalz-Meisterin über 200 Meter Freistil. Vereinskamerad Bullert holte sich gleich in drei Schwimmstilen bei den Rheinland-Meisterschaften Gold. Die Auszeichnung für die Jugend-Sportmannschaft des Jahres ging an das weibliche U-20-Quartett der LG Rhein-Wied. Die Leichtathletinnen Laura Köhler, Lena Kuppert, Laura Oehl und Melina Schweitzok belegten bei der Deutschen Meisterschaft U20 den dritten Platz. Die Fußball-Inklusionsmannschaft des CSV Neuwied erhielt in diesem Jahr den Sonderpreis „Inklusion“.

Zur Sportlerin des Jahres bei den Erwachsenen wählte die Jury Sophia Junk (LG Rhein-Wied), Bronzemedaillen-Gewinnerin bei Olympia in Paris in der 4-mal-100-Meter Staffel. Über die Auszeichnung zum Sportler des Jahres konnte sich Ruderer Linus David (GTRV Neuwied) freuen. Er belegte bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr den sechsten Platz. Die Ehrung als Mannschaft des Jahres haben sich die Korbballerinnen vom TV Feldkirchen mit der Rheinland-Meisterschaft verdient.

Zum Bild: In einer feierlichen Veranstaltung ehrte die Stadt Neuwied ihre erwachsenen Athleten und den sportlichen Nachwuchs. Auch der Ehrenpreis „Inklusion“ wurde wieder vergeben.