Bendorf. Sport verbindet und schafft neue Perspektiven – das ist der Grundgedanke hinter dem Projekt „MOVE – Hoffnung durch Sport“.

Jan Dötsch und Fabian Stöhr sammeln und kaufen Sportsachen für bedürftige Kinder und Jugendliche und wollen damit zum einen ihre eigene Begeisterung für Bewegung teilen und zum anderen auch gesellschaftlich etwas bewegen.

Unterstützung erhalten die Schüler des Bendorfer Wilhelm-Remy-Gymnasiums dabei von Bürgermeister Christoph Mohr und der Stadt Bendorf, die Lagermöglichkeiten für die gesammelten Sachspenden bereitstellt.

„Ich finde es großartig, dass die beiden sich so engagiert für andere einsetzen“, erklärt der Rathauschef.

Ob Kleidung, Schuhe, Bälle oder andere Sportgeräte – die zwei 18-Jährigen möchten jungen Menschen den Zugang zum Sport ermöglichen, die sich keine Sportartikel leisten können.

Sie sind sich einig: Die Möglichkeit, Sport treiben zu können, sollte nicht vom Geld abhängen.

Wer also brauchbare Sportartikel zuhause hat, die nicht mehr benutzt werden, aber zu gut für den Container sind, kann diese an MOVE spenden.

Ab Februar 2023 nehmen Jan Dötsch und Fabian Stöhr jeden Donnerstag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr Sachspenden am Yzeurer Platz in Bendorf an.

Auch Geldspenden für das Projekt sind möglich. Diese werden verwendet, um Sportartikel direkt zu kaufen und an Kinder und Jugendliche zu verteilen.

Weitere Infos gibt es auf: https://move-hoffnung-durch-sport.jimdosite.com/ und auf Instagram: move_hoffnungdurchsport.

Foto: Jan Dötsch (links) und Fabian Stöhr freuen sich über die Unterstützung durch Bürgermeister Mohr und die Stadt Bendorf.