Bei einem Besuch im Gymnasium auf der Karthause gratulierten als Vertreter der Stadt Koblenz die Dezernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz und der Leiter des Kultur- und Schulverwaltungsamts Jürgen Karbach Patrizia Bösch-Geisbe zu ihrer neuen Funktion als Schulleiterin des Gymnasiums auf der Karthause.

Mit ihrer Ernennung zur Schulleiterin im vergangenen Jahr kehrte Patrizia Bösch-Geisbe nach einem Einsatz als stellvertretende Schulleiterin am Rhein-Wied-Gymnasium in Neuwied an ihre ehemalige Wirkungsstätte, dem Gymnasium auf der Karthause zurück. Bösch-Geisbe kennt das Karthäuser Gymnasium sehr gut, denn dort absolvierte sie bereits ihr Referendariat und war 13 Jahre dort tätig, zuletzt in der Funktion als zweite stellvertretende Schulleiterin.

Bei dem Vor-Ort-Termin tauschten sie sich über aktuell anliegende Schwerpunktthemen der Schule wie der Umsetzung des Digitalpakts, dem Leistungsbereich Sport, der Integration ukrainischer Schüler:innen und der Maßnahmen und Möglichkeiten der Schulsozialarbeit sowie pädagogischer Intervention bei Mobbing im schulischen Alltag aus. Auch die Sanierung der Sternwarte als MINT-Element der Stadt und Region und weitere schulische Projektvorhaben wurden intensiv erörtert.

Bösch-Geisbe unterrichtet Mathematik, Englisch und Darstellendes Spiel mit Herzblut und ist unter anderem auch zertifizierte Lehrerin für das Schulfach Glück.

„Ich wünsche mir für das Gymnasium auf der Karthause, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der sich alle – Schüler:innen, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeitende – wohlfühlen.“ so Bösch-Geisbe.

Seitens des Schulträgers sagten Theis-Scholz und Jürgen Karbach ihr Unterstützung und stets ein offenes Ohr für schulische Anliegen zu und begrüßten Bösch-Geisbe als neue Mitglied in der Koblenzer Schulleitungsrunde.

Auf dem Foto(privat) von links: Dr. Margit Theis-Scholz, Patrizia Bösch-Geisbe, Jürgen Karbach