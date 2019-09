Sportplatz Dierdorfer Straße kurz vor Fertigstellung

Die umfangreichen Arbeiten am Sportplatz an der Dierdorfer Straße, die für den Umbau vom Tenne- zum Kunstrasenplatz notwendig waren, sind weitestgehend abgeschlossen. Davon überzeigten sich jetzt Ingenieur Gerd Hoffmann, Joachim Datzert vom Schul- und Sportamt, Architektin Günsel Hübner-Afacan vom Amt für Immobilienmanagement und Bürgermeister Michael Mang (v.l.n.r.). Insgesamt hat die Stadt Neuwied rund 800.000 Euro in den Umbau investiert, davon waren 116.000 Euro Fördermittel vom Land. Dabei wurde aber nicht nur im Großen gedacht, sondern auch Wert auf Detail gelegt, wie zum Beispiel eine bienen- und insektenfreundliche Bepflanzung der Böschung. Lediglich kleinere Folgearbeiten müssen noch ausgeführt werden, bevor der Sportplatz Ende Oktober offiziell eingeweiht werden kann.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 17.09.2019