Weitere elektrische Poller für die Altstadt

(16.09.2019) Im Rahmen der Verkehrsberuhigung in der Altstadt werden Mitte dieser Woche die Bauarbeiten für die neuen elektrischen Poller beginnen.

Die vier Polleranlagen werden nicht zeitgleich gebaut, um einen reibungslosen Verkehr für die berechtigten Fahrzeuge in der Altstadt zu gewährleisten. Für den Zeitraum der jeweiligen Sperrung wird eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Fußgängerverkehr wird hiervon nicht beeinträchtigt. Informationen zur Sperrung werden den betroffenen Anliegern zu gegebener Zeit gesondert mitgeteilt.

Die vier Polleranlagen sollen nach derzeitigen Planungen bis Ende 2019 in Betrieb gehen.

Die Bewohner und Anlieger werden um Verständnis für die Einschränkungen der Verkehrsführung während der Baumaßnahme gebeten. Das Tiefbauamt ist sich sicher, dass mit der Einrichtung der Polleranlagen die Verkehrsberuhigung wirkungsvoll eingehalten wird.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.09.2019