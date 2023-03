Offene Turnhalle: Angebot für Kinder und Jugendliche in Engers

Sich auf vielfältigste Weise austoben und eine schöne, sportliche Ferienzeit verbringen? Dann sollten interessierte Mädchen und Jungen in den Osterferien vom 3. bis 6. April bei der Engerser Sporthalle an der Kunostein-Grundschule vorbeischauen. Denn das Kinder- und Jugendbüro bietet wieder die „Offene Turnhalle“ in Engers an. An den vier Nachmittagen, jeweils von 15 bis 19 Uhr, haben Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren reichlich Gelegenheit, sportlich aktiv zu sein.

Neben zahlreichen Spielen und Sportgeräten steht den Kindern und Jugendlichen die ganze Woche über die Cage-Soccer-Anlage des FFC Neuwied zur Verfügung. Außerdem ist ein Erlebnispädagoge dieses Mal an allen vier Tagen vor Ort und bereitet tolle, herausfordernde Aktionen vor: einen Abenteuerparcours ebenso wie das besondere Kistenklettern. Zudem haben die jungen Sportbegeisterten am Montag, 3. April, die Möglichkeit, sich beim „Kids-Jumping“ auszutoben. Darüber hinaus beteiligt sich eine Fülle verschiedener Engerser Sportvereine und Partner mit eigenen Sportangeboten an der Ferienaktion – gerade diese Vielseitigkeit macht den Reiz der „Offenen Turnhalle“ aus.

Angekündigt hat sich etwa die Tischtennis-Gemeinschaft Engers-Torney, die großen Spaß mit kleinen Bällen verspricht. Auch für Tanzsportbegeisterte wird ein Highlight geboten, wenn am Mittwoch, 5. April, eine Trainerin des TSC Engers zu Gast ist. Denn im Gepäck hat sie aus dem breiten Repertoire des Vereins eine brandneue Modern Dance Einheit. Zur vielseitigen Sportlandschaft in Engers gehört auch der Integrative Sportverein des Heinrich Hauses, der am Dienstag, 4. April, ein spannendes und integratives Sportangebot anbietet: Rollstuhl-Basketball für alle. Nicht zuletzt ist auch der Turnverein Engers dabei, der sich mittwochs mit geballter Handballkompetenz und dienstags mit Erlebnisturnen einbringen wird. Übrigens: Wer schon am Vortag der „Offenen Turnhalle“, nämlich am Sonntag, 2. April, gemeinsam mit der ganzen Familie sportlich aktiv werden möchte, dem sei das Erlebnisturnangebot des Vereins im Rahmen ihres Familien-Bewegungsjahres ans Herz gelegt. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.tv-engers.de.

Die „Offene Turnhalle“ ist ein kostenfreies Angebot. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, interessierte Kinder und Jugendliche können einfach vorbeikommen und sich mit ihren Kontaktdaten anmelden. Ein Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen ist vor Ort und betreut die Sportangebote, eine Aufsichtspflicht für die Teilnehmenden wird jedoch nicht übernommen. Die Kinder und Jugendlichen können kommen und gehen, wann sie möchten. Nähere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 174.

Zum Foto:

Spiel, Spaß und Sport wird interessierten Kindern und Jugendlichen in Engers auch in den Osterferien wieder geboten. Foto: Stadt Neuwied/Jonas Kern