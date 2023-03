Rund 40 Freiwillige waren beim Koblenzer Dreck-weg-Tag im Koblenzer Stadtteil Lützel unterwegs. An die zehn Kubikmeter Müll kamen zusammen, dafür gab es auch ein großes Lob von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, die gemeinsam mit dem Leiter des Kommunalen Service Betriebes Marc Danne vorbeischaute.

„Schade, dass es solche Tage geben muss, weil viele Menschen völlig achtlos ihren Müll überall fallen lassen.“, findet Michaela Wolff, Quartiersmanagerin von Stadtgrün Koblenz-Lützel. „Aber wenn schon Müll sammeln, dann soll es auch Spaß machen.“ Daher hatte sie mit gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe „Sauberes Lützel“ ans Bürgerzentrum eingeladen, um den Koblenzer Dreck-weg-Tag zu einer geselligen Gemeinschaftsaktion zu machen. Mit Erfolg! Bei herrlichem Frühlingswetter versammelte sich eine bunte Vielfalt an Menschen vor dem Bürgerzentrum. Auch aus Neuendorf kam Unterstützung, schließlich gehen die Stadtteile nahtlos ineinander über und die Aktion bot eine gute Gelegenheit in Kontakt zu kommen. Mit Säcken und Handschuhen bewaffnet zogen verschiedene Gruppen in verschiedene Gebiete und konnten über Mangel an Müll nicht klagen. Säcke und größere Fundstücke wurden von einem Mitarbeiter des Kommunalen Service Betriebes direkt an den verschiedenen Stationen eingeladen. Das verhinderte zwar ein beeindruckendes Mengenfoto, erleichterte aber den Ablauf sehr. Einige Schulen und Kitas waren bereits freitags in ihrem Umfeld aktiv gewesen.

Fleißige Hände kochten derweil das Mittagessen im Bürgerzentrum. Auf der Terrasse genossen die Aktiven dann einen leckeren und gemütlichen Abschluss bei strahlendem Sonnenschein. Ein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen sowie dem Kommunalen Service Betrieb Koblenz und dem Bürgerzentrum.

Foto: Stadtgrün Koblenz-Lützel / Michaela Wolff

Freiwillige Helferinnen und Helfer beim Dreck-weg-Tag in Lützel haben sich zum Gruppenfoto mit Marc Danne (1. v.r.), Werkleiter Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, sowie Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (3. v.r.) aufgestellt.