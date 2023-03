Welterbe mal anders erleben

Lahnstein. Am Sonntag, 23. April 2023 erfährt man bei der Lesung im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum, wo ein spanischer Vampir sein Unwesen im Mittelrhein trieb, wie Geisepitter und Kesterter Schwarze schmecken, was der König von Andorra mit dem Mittelrhein zu tun hat und noch vieles mehr.

Die touristischen Highlights im Tal der Loreley sind weltbekannt. Mit dem Buch von Jens Burmeister und Karin Achilles kann man 111 überraschende, geheimnisvolle und vergessene Orte abseits der bekannten Pfade entdecken.

Kultureller Reichtum und eine Kulturlandschaft par excellence – das Mittelrheintal gilt als das bekannteste deutsche Flusstal und wird gerne als der Inbegriff für die deutsche Rheinromantik gesehen. Wie Perlen auf der Schnur reihen sich die mächtigen Burgen und Schlösser auf den Bergkuppen. Weinreben und Trockenmauern prägen das Landschaftsbild. An der engsten Stelle fällt der Loreleyfelsen in den Rhein und übt immer noch Anziehungskraft auf seine Betrachter aus. Nicht umsonst ist das obere Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz seit 2002 als UNESCO-Welterbe eingestuft.

Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken, als die rheinromantische Kulisse. Jens Burmeister stellt in seinem Buch eine Vielzahl von Ecken und Plätzen vor, die in zweiter Reihe stehen, aber gleichermaßen besuchens- und erlebenswert sind. Schließlich haben der König von Andorra, Rockefeller, der Wasser-Pitter und sogar ein spanischer Vampir hier ihre Spuren hinterlassen – und einige berühmte Schriftsteller, Künstler, Politiker sind in der Umgebung schöpferisch tätig und erfindungsreich gewesen.

Man darf sich mit dem Buch auf spannende Erkundungsreisen und reizvolle Ausflüge durch die einmalige Kulturlandschaft begeben. Der von Fotografin Karin Achilles stimmungsvoll bebilderte Regioführer offenbart, wie vielfältig und kulturell interessant der Flussabschnitt zwischen Bingen und Bonn ist.

Jens Burmeister studierte Chemie und arbeitete in der Forschung, bevor er sich 2020 als Autor selbstständig machte. Er schreibt kulinarische Kriminalromane und Weinführer. Der Mittelrhein-Weinführer, den er seit 2003 publiziert, führt ihn regelmäßig in das romantische Tal. Er wohnt in Göttingen sowie in der Nähe von Köln.

Karin Achilles studierte Chemie und arbeitet in der pharmazeutischen Industrie. Sie ist zertifizierter Coach, Mediatorin und Lach-Yoga-Trainerin. Ihre Leidenschaft gilt dem Fotografieren, besonders auf Reisen.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 23. April um 15.00 Uhr, Einlass ist ab 14.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen erteilt das Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, unter 02621 914-601 oder jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Buchcover von „111 Orte am Mittelrhein, die man gesehen haben muss“ (Foto: emons: Verlag)