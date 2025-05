Open-Air-Theater am 26. und 28. Juni / Ticketverkauf gestartet

Wenn ein Linienbus zum Walfangschiff mutiert, kann das nur eines bedeuten: Die Freie Bühne Wendland erweckt den Klassiker der Weltliteratur „Moby Dick“ jetzt auch am Rhein zum Leben. Das Stück Meer holt das Ensemble am Samstag, 28. Juni (19 Uhr/Einlass ab 18 Uhr) auf der Kirmeswiese in Neuwied an Land. Zuvor haben Schulklassen bereits am Donnerstag, 26. Juni (11 Uhr) in den Andernacher Rheinanlagen Gelegenheit, das Spektakel zu verfolgen.

Und Spektakel ist dabei fast eine Untertreibung: Mitreißend, brachial und bildstark präsentiert die Crew des Wandertheaters die Parabel über die zerstörerische Kraft der menschlichen Gier und die Urgewalt der Natur in einer sensationellen Weise neu. Mit Metallschrott und reichlich Kybernetik erwecken sie die brutale Welt der See mitten auf der Neuwieder Kirmeswiese und in den Andernacher Rheinanlangen zum Leben.

Imposant wie das Meer – und natürlich auch der monströse Wal selbst – zieht diese Inszenierung von „Moby Dick“ das Publikum einfach in ihren Bann. Nicht zuletzt dank des umgebauten Busses, der als fahrende Bühne dient und gleich zwei Rollen – die des Walfangschiffs als auch Moby Dick höchstpersönlich – einnimmt.

Für das richtige Ambiente sorgt vielleicht auch diese Tatsache: Das einzigartige Open-Air-Theater, das für seine kreative Bühnentechnik ausgezeichnet wurde, wird auch bei schlechtem Wetter aufgeführt. Eine steife Brise und das Gefühl wie Gischt im Gesicht bietet schließlich nur den idealen Rahmen.

Tickets gibt es ab sofort online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket Regional Vorverkaufsstellen. Tickets für die Vorstellung in Neuwied kosten 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. Für die Schulvorstellung in Andernach beträgt der Ticketpreis 7 Euro.

Zu den Bildern (Foto: Freie Bühne Wendland/Kina Becker):

001: Als Walfangschiff „Pequod“ rollt der umgebaute Linienbus der Freien Bühne Wendland demnächst auch über die Kirmeswiese in Neuwied, um dort auf die Jagd nach dem weißen Pottwal Moby Dick zu gehen.

002: Kapitän Ahab führt – geblendet von Hass – die Jagd auf Moby Dick an.