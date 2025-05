Stadtführungen am 1. und 8. Juni

Sobald es draußen wärmer wird, bieten sich wieder eine Vielzahl an Ausflugszielen an – da fällt die Wahl manchmal schwer. Weil das Team der Neuwieder Tourist-Information (TI) genau weiß, wo Neuwied besonders sehenswert ist, hat es wie gewohnt ein abwechslungsreiches Stadtführungsprogramm auf die Beine gestellt. Auch Anfang Juni gibt es mit der Neuwieder TI wieder einiges zu entdecken:

Das Element Wasser steht im Mittelpunkt der spannenden Naturwanderung „Zu Gast bei Melusine“ am Sonntag, 1. Juni. Auf dem rund elf Kilometer langen Rundweg durch das untere Wiedtal erfahren die Teilnehmenden in etwa vier Stunden Wissenswertes über das Leben im Wasser, Renaturierungsmaßnahmen und sagenumwobene Geschichten der Region. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kirmeswiese Niederbieber. Die Route erfordert eine gute Kondition und Trittsicherheit.

Am gleichen Tag lädt die Tourist-Information spontane Entdecker zu einem öffentlichen Innenstadtrundgang ein. Hier ist keine Anmeldung nötig, um sich auf die historischen Spuren der Deichstadt zu begeben. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Schloss Neuwied.

Eine Woche später dreht sich am Sonntag, 8. Juni,alles um ein historisches Kleinod in der Neuwieder Innenstadt. Auf dem Alten Friedhof liegen viele bekannte Neuwieder Familien begraben. Aus dieser Zeit sind zahlreiche bedeutende Denkmäler erhalten geblieben, die sich noch heute besichtigen lassen. Ab 14 Uhr können Interessierte den Friedhof und das darauf befindliche Gärtnerhaus erkunden. Startpunkt ist der Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße.

Wer am gleichen Tag lieber der Stadt entkommen möchte, hat die Gelegenheit dazu. Ab 14 Uhr folgt eine Wandergruppe vom Parkplatz Stausee in Oberbieber aus dem Limes. Entlang der ehemaligen Befestigungsanlage lassen sich noch heute einige Spuren der Römer an Rhein und Wied ausmachen. Dazu gehört auch der Römerturm Oberbieber, der im Rahmen der Wanderung besichtigt wird.

Für alle Führungen der Neuwieder TI gilt für gewöhnlich: Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Eine Ausnahme bildet die Wanderung „Zu Gast bei Melusine“. Hier betragen die Teilnahmekosten 10 Euro für Erwachsene, für Kinder ist die Wanderung nicht geeignet. Für Fragen und Anmeldungen steht die TI telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten in der Marktstraße 59 zur Verfügung.