SIXX PAXX kommen mit der neuen ANFASSBAR-Tour am 22. März 2023 um 20 Uhr nach Koblenz in die Rhein-Mosel-Halle

Koblenz, im Februar 2023. Die SIXX PAXX machen mit ihrer neuen ANFASSBAR-Tour in Koblenz Station und bringen das Publikum zum Kochen. Der Name der Show ist nämlich Programm, denn Anfassen ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Kreisch-Alarm ist also vorprogrammiert, wenn die 10 heißesten Männer Europas ihre Hüllen fallen lassen. Knackige Waschbrettbäuche, glänzende Körper und muskelbepackte Arme und Beine sind – im wahrsten Sinne des Wortes – zum Greifen nah. In der bisher spektakulärsten Show versprechen heiße Akrobatik, erotische Tanzeinlagen und ganz viel Körperkontakt einen unvergesslichen Abend.

Ob Junggesellinnenabschied, Geburtstagsparty oder Mädelsabend – bei der zweieinhalbstündigen Male-Revue-Show wird gefeiert, getanzt und natürlich angefasst, was das Zeug hält. Dabei dürfen sich die Damen nicht nur über atemberaubende Showeinlagen und ganz viel nackte Haut, sondern auch über allerlei Überraschungen freuen! Absolutes Highlight: In diesem Jahr wird es eine ganz besondere Premiere geben. Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte der Show wird dieses Mal nämlich „geflogen“. Was es damit genau auf sich hat und wie die Bühne bei der neuen Tour aussehen wird, sehen Zuschauerinnen beim Besuch der Show.