Zwischen den Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich ist in der Winninger Straße seit dem 09.01.2023 eine Wanderbaustelle eingerichtet. Die Wanderbaustelle wird länger andauern, als zuerst gedacht und die Arbeiten dauern bis voraussichtlich 17.03.2023 an. Die Arbeiten finden von montags bis freitags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr statt. Grund der Wanderbaustelle ist eine Verlegung von Telekommunikationsleitungen. Der einspurige Verkehr wird durch eine Ampelschaltung weiterhin geregelt, der Gehweg bleibt uneingeschränkt nutzbar.