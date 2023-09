Beim bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ am 12. Oktober tauschen Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag ihre Jobs. Auch in diesem Jahr sind die Rhein-Mosel-Werkstätten in Koblenz und Kastellaun wieder mit dabei. Dafür werden noch Unternehmen als Tauschpartner gesucht. Schrauben sortieren, Akten vernichten, Material verpacken: Klischees über die Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gibt es viele. Dabei wird hier so viel mehr geschaffen – auch für die Beschäftigten selbst. Denn die Arbeit ermöglicht ihnen Freiheit, einen strukturierten Tagesablauf und das gute Gefühl, etwas leisten zu können. Der Aktionstag „Schichtwechsel“ findet jährlich bundesweit am 12. Oktober statt und geht sogar noch einen Schritt weiter: Er bringt die Menschen raus aus den Werkstätten – hinein in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hinein in Unternehmen, die den Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance auf eine Arbeit und damit ein Leben inmitten der Gesellschaft geben. „Von der Verwaltung bis zum Handwerksbetrieb, von der Kindertagesstätte bis zum Restaurant oder vom Tierheim bis zur örtlichen Feuerwehr – mitmachen kann im Grunde jeder. Am Ende geht es darum, die noch vorhandenen Hemmschwellen abzubauen und um die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt weiter voranzubringen“, erklärt Reiner Plehwe, Leiter für Bildung und Rehabilitation bei der RMW. „Dieser Tag kann für viele den Start in ein eigenständiges Berufsleben bedeuten.“ Deshalb ruft die Rhein-Mosel-Werkstatt für die Standorte in Koblenz und Kastellaun Betriebe, Verwaltungen oder Unternehmen auf, sich am „Schichtwechsel“ aktiv zu beteiligen.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den teilnehmenden Unternehmen ermöglicht der Aktionstag Begegnungen mit Menschen in Werkstätten. Sie bekommen Einblicke in die Vielfalt der Produkte und Dienstleistungen und können selbst bei den vielseitigen Arbeitsprozessen mitwirken. Die Beschäftigten aus den Werkstätten wiederum schnuppern im Rahmen des Schichtwechsels in Berufsfelder des allgemeinen Arbeitsmarkts und lernen ein Unternehmen für einen Tag näher kennen. So schafft der Aktionstag für alle Beteiligten Raum für neue Perspektiven und hilft, Vorurteile abzubauen. Unternehmen aus der Region, die am diesjährigen Schichtwechsel-Tag teilnehmen möchten, können sich bis zum 1. Oktober per E-Mail an schichtwechsel@rmw-koblenz.de wenden. Neben dem am 12. Oktober stattfindenden, bundesweiten Aktionstag kann ein „Sichtwechsel durch Schichtwechsel“ auch nach individueller Terminabsprache mit der Rhein-Mosel-Werkstatt erfolgen.

Hintergrund: Der Aktionstag „Schichtwechsel“ ist eine Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. (BAG WfbM). Diese Werkstätten sind ein wichtiger Bestandteil des Systems der beruflichen Teilhabe in Deutschland. Sie bieten Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinderungen nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, Teilhabe am Arbeitsleben. Der Austausch am Aktionstag hilft, Perspektiven zu erkennen und Synergien zu schaffen.